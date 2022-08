Auto přijede na parkoviště, řidič z něj vyběhne a vzápětí se vrátí a odjede. Tak by mělo v budoucnu vypadat parkování v centru Třebíče. Revitalizované Karlovo náměstí přinese do systému parkování malou revoluci. A Třebíčané přemítají, zda k lepšímu, nebo k horšímu.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Kdo bude chtít parkovat déle, ten si připlatí. „Nový režim parkování na Karlově náměstí začne platit od 19. září. První půlhodina bude zdarma. Kdo zde bude parkovat maximálně jednu hodinu, ten zaplatí třicet korun. A každá další hodina bude za padesát korun,“ sdělil starosta Pavel Pacal.

Podle Pacala se tak centru uleví od dopravy. „Hlavní smyslem je zajistit zde co největší obrátkovost. Je to nutné proto, aby lidé, kteří chtějí na Karlově náměstí něco vyřídit, mohli opravdu zaparkovat. Zkrátka aby tam byla volná místa a lidé zde nestáli celý den,“ vysvětlil důvod změny starosta.

Novinka se lidem v Třebíči moc nezdá. Už z toho důvodu, že zatímco před revitalizací bylo na Karlově náměstí asi sto dvacet parkovacích míst, nyní jich bude polovina. „Je tedy otázka, zda tam vůbec bude místo, i když se tam ta auta budou takhle točit,“ zamyslel se Štěpán Michálek. Podle něj je navíc Karlovo náměstí strašně dlouhé. „Než se člověk někam dostane, pár minut to trvá. Asi to bude primárně sloužit k návštěvám hlavní pošty, ale i ta je celkem daleko. Důchodce to podle mě nemůže během té půlhodiny stihnout. A dostat se v tom limitu na radnici, vyřídit si, co potřebuji, a pak to ještě zvládnout zpátky, na to by člověk musel být opravdu dobrý běžec,“ glosoval.

Radnice stojí na druhé straně náměstí, asi čtvrt kilometru od budoucího parkoviště. Automobilisté, kteří něco potřebují vyřídit na městském úřadu, proto při její návštěvě využívají hlavně parkoviště na Komenského náměstí. To je dostupné průchodem u radnice. „I na Komenského náměstí se na podzim změní parkovací režim. Plánujeme tam závorový systém. Ceník bude obdobný jako na Karlově náměstí. První půlhodina, možná i více, tam tedy bude také zdarma,“ doplnil Pacal.

Na Karlově náměstí se dříve za první půlhodinu platilo deset korun, všechny další hodiny už byly po třiceti. Komenského náměstí má sazby o něco mírnější – první půlhodina je za pětikorunu, celá hodina za deset korun, dvě hodiny za třicet a každá další hodina za dvacet korun. „I když tedy na Karlově náměstí zastavím na hodinu, vlastně pořád zaplatím stejně. A třicet korun podle mě není tak moc. Na úřady stejně skoro nechodím, to spíš třeba do knihovny nebo do nějakého obchodu,“ uvažovala Jana Svobodová.

Ta zároveň upozornila na to, že pro Třebíč nový systém parkování až tak velkou novinkou není. „V nemocnici už to přece taky tak funguje. Člověk tam za první půlhodinu neplatí. Na nákup v lékárně to stačí. I když uznávám, že na náměstí má všechno mnohem dál,“ dodala Svobodová.

Parkování na Karlově náměstí

Nově – první půlhodina zdarma, 31 až 60 minut za 30 Kč, každá další hodina po 50 Kč.

Dříve – první půlhodina za 10 Kč, 31 až 60 minut za 30 Kč, každá další hodina po 30 Kč.

Změní se počet parkovacích míst – ze zhruba 120 na 60.

Parkování na Komenského náměstí

Nyní – první půlhodina za 5 Kč, 31 až 60 minut za 10 Kč, dvě hodiny za 30 Kč, každá další hodina po 20 Kč

Nově – přesné částky nebyly ještě stanoveny, i zde se ale počítá s krátkodobým parkováním zdarma.

Počet parkovacích míst – cca 120.