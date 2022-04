Zámecký park v Třebíči prokoukne. Postarají se o cesty i stromy

Podle něj se zřejmě nejdříve do země kopne v Ptáčově. „Tam je situace nejdál. Projekt je už hotový a Ptáčov by měl být ze zbývajících místních částí na řadě jako první. Kanalizace by se tam mohla začít budovat v příštím roce, nebo v roce 2024,“ dodal místostarosta.

Projekt kanalizace ve Slavicích vyjde město na více než půl milionu korun. Dokumentaci většinou řeší Svazek obcí a kanalizací, v tomto případě je ale vše v režii radnice. „Je to z nějakých historických důvodů, které neumím popsat. Už se to táhne léta,“ vysvětlil Janata.