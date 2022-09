Pořadatelé počítají s tím, že se do Třebíče sjede množství návštěvníků, a proto i městské autobusy budou jezdit zadarmo. „Je to zároveň kvůli tomu, že máme Evropský týden mobility. K němu se město každoročně hlásí, přičemž v té době bývá městská autobusová doprava vždy zdarma. Nyní se to tedy potkalo i s těmito slavnostmi,“ uvedl starosta Pavel Pacal.