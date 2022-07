V místě se kříží hlavní ulice 9. května a Račerovická s vedlejšími ulicemi U Obůrky a U Kuchyňky. Právě při příjezdu z té poslední mají auta největší problémy. Jejich řidiči do křižovatky téměř nevidí. Silnice vedoucí od centra města tam vytváří zatáčku. Příliš nepomáhá ani vypouklé zrcadlo. „Z něj se dá těžko odhadnout, jak je blížící se auto daleko. Navíc tudy jezdí i dost kamionů,“ popsala Deníku situaci před časem Jiřina Jakoubková. Ta zná zdejší poměry dokonale. Jezdí tudy i několikrát za den, protože bydlí v těsné blízkosti křižovatky.

Debata o tom, jak křižovatku upravit, se táhne řadu let. Značná část Třebíčanů už má nacvičené různé úhybné manévry, jak se křižovatce vyhnout. Zejména právě při příjezdu z ulice U Kuchyňky. „Nejsem sám, kdo to radši střihne do té boční uličky za nákupním střediskem a najíždí na Račerovickou o něco výše. Anebo radši projedu celou ulici Na Kocandě, abych na Račerovickou vjel úplně seshora. Tam je to přehledné,“ přidal Libor Staněk své tipy na bezproblémový vjezd do hlavní ulice.

Kruhový objezd

Jeho názor, že by v místě měl vzniknout kruhový objezd, ale radní vyvracejí. „Prověřili jsme, že kruhový objezd tam není řešení. Bylo by to jednak nákladné a jednak i problematické z hlediska provozu,“ informoval místostarosta Třebíče Pavel Janata.

Další důvod, proč chce město do křižovatky nainstalovat semafory, přidal starosta Pavel Pacal. „Jde o bezpečnost chodců. Lidem na přechodu umožní bezpečně přejít pouze semafor. V blízkosti je navíc i mateřská školka a pohybují se tu děti,“ vysvětlil starosta.

Podle něj se práce rozdělí mezi město a kraj. Ten, coby vlastník silnice, zaplatí úpravu povrchu. Město pořídí semafory a upraví chodníky. Křižovatku samotnou ale velké změny nečekají. Nepředpokládá se ani zřízení ostrůvku.

V rozpočtu na tento rok se předpokládalo, že rekonstrukce křižovatky vyjde na pět milionů korun a úpravy chodníků na dvě stě tisíc korun. Starosta ale o ceně zatím nechtěl hovořit. „Jaké budou náklady na rekonstrukci křižovatky, nevíme. Vzniknou z veřejné soutěže, kterou na tuto zakázku vyhlásíme,“ sdělil Pacal.

Protínají se zde čtyři směry:



- Ulice 9. května míří od centra města a za křižovatkou se mění na Račerovickou ulici. Ta vede z města směrem na Kamenici.



- Ulice U Kuchyňky vede z Třebíče-Týna. Za křižovatkou na ni navazuje ulice U Obůrky směřující k třebíčské čtvrti Nehradov.



- Nejnebezpečnější je příjezd od ulice U Kuchyňky. Silnice se zde stáčí do oblouku, ve směru od Kamenice je navíc velice blízko horizont. Pokud odtam jede nějaké auto rychleji, má řidič odbočující z ulice U Kuchyňky doleva na ulici 9. května problémy se včasným zařazením do jízdního pruhu.