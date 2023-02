Myslí si to i čtyřicetiletý Jan Nováček z Třebíče. „Asi už jsem fakt starý, ale my prostě každou zimu hrávali na Kuchyňce nebo Boroviňáku hokej. Chodili jsme i na jezírko do Libušáku, a když fakt přituhlo, tak i na řeku. Přitom je to jen něco přes dvacet let,“ kroutí hlavou Nováček. „Ochlazení v tomto týdnu je spíš pro smích. Tak teploměr klesl na deset pod nulou, no bóže,“ podotýká mladý Třebíčan.