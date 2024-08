Ten bydlí ve čtvrti Horka-Domky, kterou most s Borovinou spojuje. A už dříve se pro Deník vyjadřoval, jak by si coby cyklista přál, aby se přístupnost Boroviny z mostu zlepšila. „Buď lze kolo vytlačit do náspu, což ale spousta lidí nezvládne, nebo se do Boroviny štrachat přes Kanciborek. Další možností je jet po vrchní straně mostu, ale to je zakázané a opravdu nebezpečné. Anebo to musíte vzít oklikou přes Libušák. Což jsou ovšem kilometry navíc a ztracené výškové metry,“ vypočítal Hrůza. „Takže bych byl fakt rád, aby se s tím něco začalo dělat. Pomohlo by to nejen cyklistům, ale i pěším. Borovina by rázem byla dostupnější,“ doplnil mladý Třebíčan.

Železniční most v Třebíči je jednou z dominant města. Tyčí se skoro čtyřicet metrů nad Libušiným údolím a je z něj i pěkný pohled na centrum. Má ale jednu chybu. Na borovinské straně vlastně končí náspem. Oficiálně lze z mostu sejít jen na Kanciborek, případně k pěšině vedoucí nad Libušiným údolím. „Na Borovinu samozřejmě každý chodí přes násep, ale s kolem nebo s kočárkem to jde opravdu těžko,“ poznamenal Štěpán Hrůza.

Město už zadalo vypracování projektové dokumentace, která prozradí, jak podchod vlastně bude vypadat. „Podchod by měl vyřešit to neustálé přecházení přes trať a ty vyšlapané cestičky, které jsou kolem,“ prohlásil starosta Pavel Pacal. „Rádi bychom to tedy vyprojektovali a v dalších letech sháněli finanční prostředky na realizaci této stavby,“ dodal starosta.

O tom, že podchod nebude zrovna snadnou záležitostí, svědčí i cena projektu. Ten vyjde na přibližně milion korun. „Už máme ale dohodu i se Správou železnic. Již dříve jsme totiž nechali zpracovat studii, kterou nyní chceme přetavit do dalšího stupně projektové dokumentace,“ podotkl dále Pacal.

Podle zmíněné studie by podchod křížil koleje v pravém úhlu zhruba na úrovni začátku náspu, tedy v místech, kde končí kamenné založení mostu. Průchod by byl poměrně široký, studie počítá s více než třemi metry šířky. Stal by se spojnicí mezi Kanciborkem a Bartuškovou ulicí a byl by součástí tzv. Zóny 30, která by v těchto místech měla za úkol spojovat právě Borovinu se sídlištěm Horka-Domky. Vyplývá to i z Plánu udržitelného rozvoje, který město před několika lety vypracovalo.

Podchod by uvítala i seniorka Anna Novotná z Boroviny. „Zatím mi nohy slouží dobře, a tak do Domků chodím ke známým docela často pěšky. Ale to slézání z náspu už pro mě opravdu není. Vždycky se trochu bojím, že mi to ujede a já skončím dole se zlámanými kostmi,“ popsala úskalí současné cesty Novotná. „Ale otázka je, kdy ten podchod vůbec vznikne,“ zamyslela se důchodkyně.

Přesný termín zatím nevědí ani na radnici. Zmíněný Plán udržitelné mobility však město připravilo na období let 2022 až 2027. Bližší termín možná prozradí právě projektová dokumentace, kterou zpracuje brněnská firma DHV Pro.