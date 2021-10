Denní centrum Barevný svět, které pomáhá handicapovaným, se dostalo do potíží. Nezíská půlroční dotaci pro své klienty o celkové částce 1,2 milionu korun. Do této situace se však nedostalo svou vlastní vinou. Musí řešit administrativní problémy vyvolané chybou v zákoně, kde se praví, že obecně prospěšná společnost, mezi něž se řadí i Barevný svět, musí mzdu zaměstnancům s postižením vyplácet bezhotovostně.

Denní centrum Barevný svět v Třebíči. | Foto: Deník/ Luděk Mahel

„V covidové době to pro nás bylo ale velmi složité, někteří byli v karanténě, báli se chodit do práce, naše kavárny jsme měli zavřené. Někteří handicapovaní zaměstnanci dostali vzhledem ke složité situaci část mzdy vyplacenou v hotovosti. A to je ten problém, který způsobil to, že jsme přišli o dotaci na současná pracovní místa,“ sdělila ředitelka centra Petra Tučková s tím, že centrum může o dotaci znovu zažádat až v lednu 2022, kdy už by měla být tato administrativní chyba vyřešena.