Konečně s tím začali něco dělat. Autobusák vypadal šíleně, když sem někdo přijel, musel si připadat, jak kdyby se vrátil do dob socialismu. Ještě se Septikem to jsou podle mě nejošklivější budovy, komentoval Patrik Chalupa z Třebíče.

Radní totiž rozhodli o další fázi rekonstrukce výpravní budovy. Nový vzhlede tentokrát dostane druhé nadzemní patro, kde se nachází kanceláře nebo student point. „Přízemí už je hotové, a teď chceme pokračovat v patře. Projektovaná cena je něco málo přes milion korun. Prostory jsou původní, asi čtyřicet let staré a proto je chceme zrekonstruovat tak, aby ta budova byla v pořádku. Říká se, že každé nádraží je vstupní branou do města, tak by to mělo nějak vypadat,“ informoval místostarosta Třebíče Vladimír Malý.

Náklady spojené s postupnou rekonstrukcí pomáhají městu pokrývat také příjmy z poplatků za vjezd autobusů. „Souvisí to s celým provozováním autobusového nádraží. Výnosy z poplatku za vjezd nám umožňují investovat zpět do výpravní budovy a myslím si, že je to i vidět. Předchozí provozovatel ji udržoval jen tak, aby mohla fungovat, ale nějaké větší investice tam žádné nebyly,“ doplnil místostarosta Pavel Janata.

Další změnou, kterou autobusové nádraží čeká, je rozšíření parkoviště pro veřejnost. „Jde o poslední nástupiště, které s parkovištěm sousedí, by mohlo být přetransformováno v parkovací místa. Pokud se to podaří, tak by k realizaci mělo dojít ještě v letošním roce. Myslím, že by tam mohlo vzniknout dalších zhruba sedmdesát parkovacích míst,“ nastínil starosta Třebíče Pavel Pacal.

Do budoucna by město rádo proměnilo i vnější plášť výpravní budovy na autobusovém nádraží. „Momentálně jsou úpravy vnějšku pozastavené, protože řešíme koncepci, jak by mohl být řešený celý prostor autobusového nádraží. Proto nyní nechceme investovat do vnější slupky, protože by to nebylo ekonomické vzhledem k vznikající koncepci,“ vysvětlil starosta města Pavel Pacal.

Drobných vylepšení se mezitím dočkaly i samotná nástupiště. „Investovali jsme do nových označníků, opravily se nástupiště, měnily se světla,“ vyjmenoval Malý.

Rekonstrukce přízemí výpravní budovy skončila v loňském roce, v místě vznikly nové toalety, family point, tedy koutek pro rodiče s malými dětmi a nová informační kancelář pro cestující

Autobusové nádraží v Třebíči



- vzniklo v centru města v roce 1984.



- stavbě ustoupila část Stařečky.



- nachází se na Komenského náměstí.



- tvoří jej pět ostrovních nástupišť.



- v roce 2019 začala vznikat ideová studie, která má ukázat možnosti řešení prostoru.