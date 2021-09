Energetici odpojují na trase dráty s elektřinou a řidiči musí být obezřetní. „Případně mohou zvolit náhradní trasu, kvůli zdržení,“ doporučil mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka. Převoz potrvá čtyři dny, až do pátku.

Obří transport provází energetici, policisté i pracovníci na rizikové kácení dřevin. Organizátor transportu také podepírat některé mosty, aby vydržely zátěž 120 tun. Přepravci museli také vzít v úvahu provoz jaderné elektrárny Bohunice na Slovensku. „Museli jsme počkat, až bude odstavena, na několika místech totiž budeme muset nadzvedávat dráty vysokého napětí, a to jindy než při odstávce, zrealizovat nejde,“ řekl Jiří Denner, majitel společnost MICo, jež nádrže vyrobila a přepravuje.

Čistá hmotnost palivových nádrží je přes 65 tun. Objem každé z nich je 220 m3, což představuje velikost srovnatelnou s objemem téměř 18 zahradních bazénů o průměru 4m a hloubce 1m. Každý zásobník převáží téměř 33 metrů dlouhá souprava jejíž maximální výška bude 7,3m, šířka přes 6m a hmotnost 120 tun.

Trasa transportu povede z Kramolína na Třebíčsku na hráz Dalešické přehrady a dále pak kolem jaderné elektrárny Dukovany do Moravského Krumlova, Židlochovic, Hustopečí, Hodonína až na státní hranice se Slovenskem do Sudoměřic. Tam první část konvoje počká na příjezd dalších dvou nádrží, které vyjedou z Kramolína ve čtvrtek ráno. Příští týden se celý konvoj čtyř nákladních souprav o délce téměř 160 metrů vydá na druhou část cesty do Bratislavy odkud bude přepraven ke klientovi.