Kola se divoce protočí a stroj jde rázem do smyku. Řidič si ale počíná jako profesionál, takže zatáčku bravurně zvládne. Něco tu však nehraje. Diváci nesledují závody rychlých aut. Ani se tato jízda zručnosti neodehrává v Monaku či v Imole. Muž v kabině, jemuž nadšeně fandí, je totiž traktorista. A svůj um předvádí na Traktormánii ve Studenci na Třebíčsku.

Třetí ročník této akce přilákal v sobotu 11. srpna do malé vesničky stovky lidí. K vidění jsou tu nejen dovednostní soutěže, ale samozřejmě i desítky traktorů všeho stáří i značek. „Nejvíc se mi líbí tamhleta pětadvacítka,“ ukazuje Jáchym Buďa, který na Traktormanii dorazil s celou rodinou až z Třebíče.

Onou pětadvacítkou ale nemyslí slečnu daného věku, na to je Jáchym ještě malý. Středem jeho zájmu je legendární Zetor 25, kterých se na akci sjelo hned několik. Jeden z těchto strojů patří i Vlastimil Matoušek. „Je šedesát let starý. Takže jsme zhruba stejného věku,“ usmívá se Matoušek. „Nejdřív byl tady u nás ve studeneckém JZD v lihovaru. Ale už ani nejezdil. Pak jsem se ale pustil do opravy a předloni jsem ho dal do tohohle stavu,“ dodává šťastný majitel naleštěného skvostu.

Na traktory se přijeli podívat i Malcovi. Jejich syn právě se zájmem vylézá jednomu traktoru do sedačky a zkoumá volant. „Náš mladý ale není úplně traktorista. Ale když je vidí, tak se rád podívá a prohlédne si je,“ říká Petra Malcová.

Traktory však na studeneckém hřišti nestojí jen jako na výstavě, ale na vedlejší ploše probíhá i výše popsaná jízda zručnosti. Dalšími disciplínami jsou třeba couvání s vlekem či tahání nákladního vozidla. Pro děti i dospělé jsou připraveny jízdy traktorových vlečkách nebo ve voze taženém koňmi.

Dlouhé fronty se tvoří u dvou malých bagrů. Snad každý kluk chtěl být v životě bagristou – a když je nyní možnost zkusit si vybagrovat trochu zeminy, tak rychle sem s ní. „Zatáhni za tuhle páčku a táhni k sobě. A teď tuhle, abys mohl tu hlínu vysypat. Vidíš, docela ti to jde,“ hodnotí obsluha úsilí asi desetiletého chlapce, který se soustředěným výrazem hrabe jednu lžíci za druhou.

Kdo ví, třeba se na studenecké Traktormanii zrodili nejen noví traktoristé, ale i bagristé.