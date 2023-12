Třebíčané si advent a Vánoce už jen stěží dovedou představit bez tradiční výstavy betlémů. Nepřijdou o ni ani letos – Ježíšek, Panenka Marie, svatý Josef a mnoho dalších figurek už obsadilo konírnu třebíčského zámku a těší se na zástupy návštěvníků.

Vernisáž výstavy betlémů v třebíčském zámku 2023. | Video: Deník/Milan Krčmář

„Tato výstava začala vznikat před asi čtyřmi lety. Původně měla vypadat trochu jinak, jenže pak přišel covid. Ale na všem špatném se má hledat něco dobrého. To dobré je to, že se nám výstava posunula do letošního roku a bude tak připomínat osmi sté výročí od doby, kdy v italském Grecciu svatý František z Assisi vytvořil první živý betlém,“ podotkl kurátor výstavy Tomáš Hartman.

VIDEO: Třebíčský advent ozdobí velké ruské kolo. Už stojí na Karlově náměstí

Zmíněnému světci je v konírně věnována část expozice, zajímavé jsou například známky, na kterých figuruje. Řada betlémů má také italský vzor či pochází přímo z Itálie. Muzeu Vysočiny Třebíč je zapůjčilo Krippenmuseum z rakouského Vösendorfu. Část věnovanou Františku z Assisi vytvořil jeden z dvojice autorů výstavy, Jan Bondra. Tou druhou je Ilona Klawitter, která se věnuje výrobě právě italských betlémů. Největší plochu jako obvykle zabírá třebíčský pětimetrový Mládkův betlém.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Výstava bude přístupná do konce ledna, jako vždy obsahuje i úkoly pro děti. Malí návštěvníci budou mít i speciální vernisáž 10. prosince ve tři hodiny odpoledne, na dopoledne téhož dne pro ně tvůrci výstavy připravili i výtvarný workshop. Otevřeno je každý den kromě pondělí, výstavu lze navštívit i o vánočních svátcích, na silvestra či na Nový rok.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Podívejte se na vánočně vyzdobený dům v Náměšti nad Oslavou:

Zdroj: Jaroslav Musil