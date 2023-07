Až z Itálie do Třebíče přivezl rodinný recept na zmrzlinu Jashar Halimi. „Ta tradice sahá až do padesátých let minulého století. Dá se říct, že jsem se už se zmrzlinou narodil. V rodině byla všude odjakživa. Receptura se za tu dobu příliš nezměnila, jen ji postupně vylepšujeme. Za to technologie se neustále posouvá kupředu a přizpůsobujeme se jí,“ přiblížil zmrzlinář a jako letošní favority zmiňuje příchutě slaná karamel, ricotta pistácie a jahoda premium.

Točená zmrzlina z Vysočiny je bezpečnější: nevyhověly tři z pětadvaceti

Přestože je recept tajný, pár složek Deníku prozradil. „Úplně se vyhýbáme éčkům a cukru. A mléko máme čerstvé a pasterizované. Sorbety pak jsou ze stoprocentního ovoce. Díky tomu, že si zmrzliny děláme sami, přesně víme, co zákaznici dostanou. A když je cokoli zajímá, tak jim dokážeme odpovědět,“ vysvětlil Halimi. Italskou zmrzlinu a sorbet nabízí v kavárně GelateriaRoma a ve zmrzlinovém stánku na Karlově náměstí.

Vlastní zmrzlinu vyrábí také v kavárně Papi Café. Majitelka Pavla Vostalová ji proto popisuje jako řemeslnou s tím, že ji chystají zákazníkům na míru. „Zkoušíme stále nové chutě a jednou z nich je i angreštová. Lidem chutnala, jen jim vadili zrníčka. Tak jsme se jich zbavili a hned to chutná lépe. Snažíme se i vyhnout zbytečným cukrům a zlepšovat konzistenci, když není podle našich představ. Lidé to ocení,“ uvedla.

Pelhřimovská cukrárna funguje více než šedesát let. Nabídku zmrzlin stále mění

Na tradičnější příchutě láká cukrárna U Cahů. Podle zmrzlinářky Marie Cahové vládne mezi zákazníky vanilková, jahodová a jogurtová zmrzlina. „Tradici nic nepřekoná, ta se prodává nejvíc. Sezona ale začala postupně. V červnu ještě bylo docela chladno, takže se v něm žádné davy nehrnuly. Jakmile se však začalo oteplovat, tak spolu s tím začal růst i zájem o něco studenějšího,“ řekla Cahová. Jeden kopeček vyjde na pětadvacet korun.

Kousek od cukrárny U Cahů leží Zmrzka na růžku. Tam lidé chodí na točenou zmrzlinu z Opočna. Jak příprava funguje, popisuje brigádnice Lenka Nováčková. „Každý den dostaneme novou směs. Tu pak smícháme s vodou a dalšími ingrediencemi. Míváme dvě příchutě. Vanilku a tu druhou střídáme. I kvůli tomu si zákazníci nejčastěji volí míchanou varianta,“ sdělila s tím, že za půl dne přijde až padesát zájemců.



Na specialitu pak lidi v Třebíči vábí Adam's Bar & Bistro. Tam totiž chystají zmrzlinu z kozího mléka. „Je to naše řemeslná zmrzlina, na kterou máme vlastní recept. Mléko bereme z farmy v Ratibořicích a i další suroviny jsou lokální. I když jsme bar, tak sem lidé chodí často jen o zmrzlinu. Je totiž příjemné se v horku ochladit. Kozí mléko nepoužíváme pořád, střídáme to s kravským. Rozdíl není poznat,“ přiznává Johana Indrová z Adam's Bar & Bistro.