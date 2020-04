Chodit, či nechodit do přírody? Tuto otázku si v poslední době pokládá značná část lidí. Většina odborníků se shoduje, že pokud člověk zamíří mimo civilizaci, svému tělu jen prospěje. Je důležité však nezapomínat, že i v těchto případech platí povinnost mít zakrytá nos a ústa.

„Na procházky s přítelkyní chodíme. Jen si vybíráme místa, kde nejsou masy. Takže teď vyrážíme nejčastěji do lesa nebo k řece,“ svěřil se Ondřej Rázl z Havlíčkova Brodu.

S tímto postojem souhlasí i hygienici. „Je nádherné počasí, takže nikomu nemůžeme zabránit, aby se šel projít. Ne však davově jako turistický oddíl, ale individuálně. Co se týče cílů, měli bychom teď na chvíli zapomenout na známá a populární místa, aby nedocházelo k velkému shromažďování osob. Ideální je právě zmíněný les,“ uvedl jihlavský hygienik Jiří Kos.

Domácí izolace - zabiják pro psychiku

Také podle lékařů jsou procházky zdravé. „Rozhodně jsem pro chození ven, co nejvíce to jde. Je potřeba občas vypadnout z domu a vyčistit si hlavu. Jen je důležité nechodit na místa, kam chodí relaxovat všichni,“ souhlasil havlíčkobrodský psychiatr Jan Horčičko.

Domácí izolace lidské psychice příliš nepomůže. „Mladí to díky sociálním sítím zvládají dobře, jsou na ně zvyklí, starší se také mohou naučit komunikovat elektronicky, ale nejhůře jsou na tom starší lidé, kteří bydlí sami. I když by se kontakt s nimi měl omezit na minimum, je potřeba je občas alespoň na chvíli navštívit a něco jim přinést. Jinak přežijí koronavirus, ale zemřou na osamělost,“ upozornil Horčičko.

Při každé cestě ven však lidé nesmí zapomínat na zakrytá ústa a nos. Od úterý se tato povinnost sice nevztahuje na cyklisty a běžce, ovšem jen během sportovních aktivit. „Nechápu, když se skupinka cyklistů bez roušky zastaví na pivo, povídá si, užívá jarní pohodu a ani jeden přitom neřeší, že by se měli chránit. Podle mě by se venku nemělo nic jíst, ani pít,“ přemítala paní Lucie z Jihlavy.

Na řádné používání ústenek se zaměřují i policisté. „Právě jejich nenošení je nejčastějším přestupkem. Ve většině případů to policisté řeší domluvou a daní jedinci si je až na malé výjimky nasadí,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Hygienik Kos: Procházky ano, sprinty ne

Od úterka nemusí lidé při sportování v přírodě nosit roušku. Rozhodla tak vláda. Někteří si změnu vyložili tak, že by měli začít sportovat.

O tom, že pohyb venku člověku jen prospěje, přitom není pochyb. Nikdo by to ale neměl přehánět, zejména v současné době. „Pohyb venku je pro podporu zdraví výborný, ale záleží na tom, jaké je zrovna počasí a jak se člověk aktivně vyčerpá,“ potvrdil ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví na jihlavské hygieně Jiří Kos.

Koronavirus si podle něj vybírá lidi s poškozeným imunitním systémem a lidi vyčerpané. Třeba i po náročném běhu. „Pohyb, pokud je možný, bych doporučoval, ale ne za cenu enormního vyčerpání, spíše rekreační,“ řekl Kos a připomněl, že úplně ideální je za současné situace sportovat individuálně.

O pozitivním vlivu sportu nejen na fyzičku, ale i na psychiku v těžké době nepochybují ani další osobnosti. „Děti by měly sednout na kolo a jet se projet, s rodiči chodit do lesa, poznávat své okolí,“ doporučil na začátku epidemie v polovině března šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Ideální je prý hodinová procházka každý den. (sin)

Chodíte v těchto dnech do přírody?



Luboš Nekvinda, Nové Město na Moravě

68 let, důchodce



Určitě ano. Vycházka je dobrá věc. Je potřeba se občas vyvětrat. Lidé by ale také měli pamatovat na to, že i venku v přírodě musí, pokud někoho potkají, mít nos a ústa chráněny rouškou. A také by se neměli shlukovat. Podle mého názoru může procházka v přírodě leckterým pomoci i psychicky. Být zavřený pořád doma v panelovém bytě je hrozné. Člověk občas musí vypadnout ven.



Lubomír Lampíř, Kojetice na Moravě

vinař a pedagog



„Ano. Myslím, že by se chození do přírody nemělo omezovat. Jsem založením liberál a důvěřuju lidem, že jsou rozumní, chrání si obličej rouškou, když potkávají venku na cestě další chodce. Lidem je potřeba dát naději a optimismus a pohled na pučící přírodu uklidňuje. Dobrá nálada pak zlepšuje především duševní zdraví, které tato pohnutá doba nahlodává. Navíc teplé počasí koronavirus dost ničí.



Veronika Staňková, Pelhřimov

29 let, mateřská dovolená



Lidé na vsi to mají s chozením do přírody v tuto dobu jednodušší. Je tam menší počet lidí. Ve městech jsou na tom hůře, proto si myslím, že se stahují na chalupy, aby alespoň trochu toho čerstvého vzduchu načerpali. Sama teď poznávám, když jsem ve městě s malým dítětem, že mi příroda chybí. Je mi ale jasné, že pokud popojedu kousek za město, že to tam bude, zvlášť v tomto jarním počasí, jak na Václaváku.



Lukáš Dvořák, Jihlava

24 let, podnikový hasič



Vládní nařízení se snažím respektovat, ale s příchodem jara nevydržím sedět doma. Na projížďky tedy vyrážíme pouze ve dvou – se ženou nebo s kolegou. Snažíme se vybírat lokality, které nejsou častým cílem většiny turistů. Odstup dodržujeme a roušku máme na krku. Když někoho potkáváme, vždy nasazujeme. Pohyb a čerstvý vzduch je potřeba, a zlepšování imunity je v těchto dnech žádoucí. Je dobré řídit se zdravým selským rozumem.