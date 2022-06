Rybník Rathan.Zdroj: se souhlasem Jana Harmata

RATHAN. Rybník, který lidé najdou poblíž Náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Rády se v něm brodí děti Vladislava Vrby. „Já na to nemám kvůli práci čas, ale děti tam chodí o to víc. Bazény tolik nevyhledáváme,“ uvedl muž z Náměště. Je také spokojený s tím, že město kvalitu vody v rybníce pravidelně kontroluje. „Úplně se o to nezajímám. Jiní lidé ve městě to řeší víc. Ale kdyby s tím něco bylo, tak je fajn, že o tom budu vědět,“ ocenil Vrba.