„Úspěšnost se pohybuje na velmi vysoké úrovni. Začali jsme s prověrkami v roce 2017 a získalo ji více než 99 procent zaměstnanců, kteří o ni požádali. Je to jeden z dalších kroků pro posílení naší bezpečnosti,“ uvedl Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ s tím, že další pracovníci budou žádat průběžně. Půjde ale o maximálně desítky lidí v průběhu roku.

V Dukovanech je 46 míst, do kterých mohou vstoupit pouze lidé s prověrkou od NBÚ. Vstupy i výstupy jsou zajištěny novou zabezpečovací technikou s prvky fyzické ochrany a ČEZ v nich zavádí nejpřísnější režimová opatření. Celý systém prochází testováním a do ostrého provozu vejde od nového roku. Prověrku vydává NBÚ na pět let, kdy na vydání rozhodnutí má 75 dní od podání žádosti. Zaměstnanci přitom musí například NBÚ doložit veškerý svůj majetek, příjmy a to i několik let nazpět.