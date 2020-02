Materiální pomoc po město zasažené koronavirem obsahuje také stovky jednorázových chirurgických plášťů, respirátorů, dezinfekci a jednorázová prostěradla na vyšetřovací lůžka v rolích v délce několika kilometrů.

„Celková zásilka z Třebíče má 387 kilogramů, je v hodnotě přibližně 214 tisíc korun,“ oznámila mluvčí města Irini Martakidisová. Zásilku tento týden odvezla spediční společností do Prahy. V úterý 18. února by měla odletět se státním speciálem a humanitární pomocí České republiky do Číny. Yichang je partnerským městem Třebíče.