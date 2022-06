O terminálu v Pávově

Mezi Prahou a Brnem je zatím Jihlava jediným místem, kde budou určitě zastavovat ty nejrychlejší vlaky. „Na vysokorychlostní trati jsou terminály Praha – východ, pak možná bude Kutnohorsko, to prověřujeme. Potom je tu Jihlava – Pávov a pak se prověřuje Brno – Vídeňská. Jasné jsou v tuto chvíli Praha - východ a Jihlava,“ potvrdil ředitel odboru přípravy vysokorychlostní trati na Správě železnic Martin Švehlík.

O Centrálním dopravním terminálu

Ještě dříve než vznikne terminál v Jihlavě-Pávově, by měl být hotový Centrální dopravní terminál. Bude v místě stávajícího nádraží Jihlava – město. Správa železnic termín rekonstrukce stále oddaluje. Aktuálně hovoří o tom, že příští rok vypíše architektonickou soutěž na terminál. Náměstek jihlavské primátorky Petr Ryška upřesnil termín, do léta 2024. „Správa železnic udělá celou novou nádražní budovu, nástupiště a kolejiště. Město udělá přeložky sítí a veřejné prostranství před nádražní budovou a propojení na Havlíčkovu ulici včetně parkovacích míst a zastávek městské hromadné dopravy,“ upřesnil.

O nákladech na stavbu dopravního terminálu

Předpokládané náklady na Centrální dopravní terminál rostou. Nyní magistrát počítá s tím, že první etapa vyjde na dvě stě sedmdesát milionů korun a celkem částka vyšplhá k sedmi stům milionům korun. Správa železnic by měla investovat zhruba miliardu dvě stě tisíc. Náklady na celou trať z Prahy do Brna se v roce 2019 odhadovaly na sto miliard korun. Aktuálně je to dvakrát tolik. Od roku 2025 bude chtít Správa železnic od státu ročně dvacet až třicet miliard na stavbu trasy.

O rychlosti vlaků

Na nové trati budou jezdit vlaky rychlostí minimálně dvě stě kilometrů v hodině. Ty nejrychlejší pak budou uhánět tři sta dvacet kilometrů v hodině, někde dokonce tři sta padesát. „Tu nejrychlejší dopravu doplní linky, které pojedou dvě stě třicet, dva stě padesát kilometrů v hodině. Ty budou sjíždět u Světlé nad Sázavou, u Jihlavy a u Velké Bíteše a mohou pokračovat do celého kraje,“ popsal Švehlík.

O šanci pro region

Primátorka Jihlavy Karolína Koubová je ráda, že se nebude opakovat sto let stará historie, kdy železnice mezi dvěma největšími městy Jihlavu minula. „Dlouho to vypadalo, že je to vzdušný zámek, který se možná ani nenaplní. Nicméně teď to vypadá, že vysokorychlostní trať bude mír zastávku v Jihlavě. Já to beru jako obrovský krok pro rozvoj celého regionu,“ uvedla Koubová. „Budeme moci bydlet v Jihlavě a pracovat třeba v Drážďanech, protože to bude vlakem kousek,“ dodala jihlavská primátorka.

O propojení s Evropou

Trať mezi Prahou a Brnem pomůže spojit evropská velkoměsta Berlín a Vídeň. „V novém návrhu transevropské dopravní sítě je tato trasa v hlavní síti,“ oznámil Švehlík. Úseky z Prahy do Světlé nad Sázavou a z Brna do Velké Bíteše musí být hotové do roku 2030, propojeny vysočinskou částí musí být nejpozději o deset let později.

O jednání s dotčenými obcemi

Zejména na Havlíčkobrodsku je řada obcí, kde místní trať za domy nechtějí. Nevidí z ní žádná pozitiva, naopak se obávají hluku a zásahu do krajiny. „Každý den jsme v terénu a s obcemi, které budou dotčené výstavbou, se bavíme. Dostáváme zpětnou vazbu a snažíme se to zapracovat do projektů,“ ujistil Švehlík. Obecně vzato ale prý cítí, že na Vysočině je o vysokorychlostní trať zájem.