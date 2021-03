Není ani zdaleka jediný, kdo odchází se slzami v očích. „Hluboký stěr se bere kousek od slzných kanálků, slzení je úplně normální,“ potvrzuje Alena Kraclová, která v GLS pracuje jako reklamační technik, aktuálně je ale testerkou na covid. „Lidé se toho nesmí bát. Je to trochu nepříjemné, ale ne bolestivé,“ dodává.

Její výběr pro testování nebyl náhodný, je vystudovanou všeobecnou zdravotní sestrou. „Základy mám, akorát jsem absolvovala zaškolení v ordinaci praktického lékaře,“ říká mladá dívka, která ve firmě pracuje už téměř deset let.

Testování zaměstnanců spustila firma minulý týden. Za tu dobu už jím prošlo bezmála 150 zaměstnanců. Na testy musí kurýři a také pracovníci, kteří jsou přímo ve firmě. Ti, kteří pracují z domu, sice mají také vyhrazený termín pro test, většinou ale nedorazí. „U nich je testování dobrovolné,“ vysvětluje ředitel GLS Česká republika Pavel Včela.

Firma chtěla původně zahájit testování už od konce ledna. V tu dobu za sebou měla jihlavská pobočka kurýrní společnosti několik výskytů koronaviru. Naštěstí bez toho, aby se nákaza rozšířila mezi další pracovníky. O to se ve firmě snaží i nyní. Pracovníci depa mají například na tkaničkách bot malý čip s GPS, který pomáhá zaměstnancům udržovat dvoumetrový rozestup. A v případě výskytu koronaviru ukáže, s kým přišel nakažený člověk do styku.

Testování na covid ve firmách



- povinné testování začalo 8. března 2021

- jihlavská pobočka GLS otestovala v prvním týdnu až 150 zaměstnanců

- testuje mimo jiné také největší zaměstnavatel v kraji, Bosch Diesel

Na testy jdou vždy v pondělí ráno zaměstnanci z kanceláří a z ranní směny v hale 1, odpoledne následuje večerní směna. Další testy, a to zaměstnanců v hale 2, následují vždy ve středu. Antigenní testy už dvakrát ukázaly pozitivní výsledek, vždy ho ale vyvrátily následně provedené PCR testy. Peněz vynaložených na testování ředitel nelituje. „Vzhledem k důležitosti toho, aby lidé byli zdraví, jsou náklady zanedbatelné,“ podotýká.

Testem prošla i kurýrka Michaela Šebová z Jihlavy. „Je to jen nepříjemné, ale nebolelo to,“ říká. Koronaviru už se tolik nebojí, je ráda za jistotu, že nikoho nenakazí.

Výskyt koronaviru u zaměstanců zjišťují i další velké firmy na Vysočině. Největší z nich, v jihlavské pobočce společnosti Bosch Diesel otestují padesát až šedesát lidí za hodinu. Tam však testování zajišťuje společnost Medica Sever.

Prvním testovaným vrámci firmy byl předseda odborové organizace Odbory-Bosch Ladislav Melichar. „Není to příjemné, ale není to nic strašného. Takové malé zašťourání vnose,“ hodnotí Melichar, jenž byl negativní. A to je v těchto případech paradoxně dobrá zpráva.