Redaktor Deníku vyzkoušel nejkratší možný spoj z Demlovy ulice, kde chce Česká pošta zrušit svou pobočku, na hlavní poštu v centru Třebíče. Kolik to zabere času a s jakým úskalím je potřeba počítat?

Česká pošta oznámila, že ke konci června zruší tři sta svých poboček. Jednou z nich je i ta v třebíčské Demlově ulici. Pokud se to opravdu stane, co čeká její klienty od poloviny příštího roku? Lidé, kteří ji využívali, stejně jako lidé, kteří využívali pobočku v ulici Marie Majerové na druhé straně města, budou muset své záležitosti vyřizovat v budově hlavní pošty v centru. Redaktor Deníku zkusil malý test, co to bude obnášet.

Pobočku v Demlově ulici využívají lidé z okolního sídliště Horka-Domky, kde bydlí hodně seniorů. Lze předpokládat, že budou k přesunu do centra využívat městský autobus. Jeho zastávka se nachází asi sto metrů od pobočky, docházková vzdálenost k pobočce či k autobusu je tedy velmi obdobná.

