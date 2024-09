INSTRUKTOR VE SVÁŘEČSKÉ ŠKOLE (M/Ž) Ve 2JCP vymýšlíme a vyrábíme pokročilé strojírenské celky zejména pro moderní, čistou energetiku po celém světě. My máme skutečnou budoucnost. Vyberte si tu svoji. Pracovní nabídka Aktuálně hledáme Svářeče tělem i duší, který si vezme pod patronát i naši svářecí školu. Pokud je tedy svařování vaší vášní, svářecí postupy, normy a výrobní dokumentaci máte v malíčku a rádi předáte své nabyté zkušenosti dalším kolegům rádi vás přivítáme v našem týmu. Co u nás budete dělat o provádět svářečský dozor na svářecích halách, podporovat týmy našich svářečů o podporovat zavádění nových technologií o organizovat a realizovat školení svářečů o teoretická i praktická výuka svářečů v kurzech naší svářecí školy o ukázky postupů u jednotlivých technologií svařování o zajišťovat dozor při zkouškách svářečů o sledovat platnou legislativu a aplikovat nové poznatky v oblasti svařování Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít o ukončené středoškolské vzdělání technického směru o zkušenosti se svařováním ve strojírenské výrobě o získaný certifikát IWS, IWP, IWT (případně Vás na zkoušku připravíme) o zájem o nové technologie o znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni velkou výhodou o dobrý zdravotní stav, flexibilitu o znalost práce na PC (OS Windows, MS Office - Word, Excel, PowerPoint) o samostatnost, spolehlivost, chuť předávat svoje zkušenosti kolegům Zaměstnanecké výhody: o Funguje nám to spolu - jsme tým lidí a přátel, který si navzájem pomáhá, podporuje se a společně chce změnit budoucnost českého strojírenství. o Pracujeme ve jednosměnném provozu od 6:00 do 14:00, takže máme celé odpoledne pro sebe a svoje plány. o Za dobře odvedenou práci máme nárok na roční bonus. o Máme k dispozici 25 dní dovolené. o Pokud to máme do práce dál, využíváme příspěvek na cestu až do výše 2 000 Kč / měsíc. o Víme, že angličtina je v dnešní době potřeba téměř na každém kroku a proto máme lekce přímo na pracovišti. o Využíváme výhodné mobilní tarify nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodiny. o Postaráme se o teplé i studené obědy v naší kantýně za dotované ceny (od 34 Kč za oběd), na pracovišti máme k dispozici nápoje po celou dobu směny. o Vážíme si názoru našich lidí a proto za úspěšné doporučení nového kolegy vyplácíme odměnu ve výši 20 000 Kč. o Oceňujeme loajalitu našich zaměstnanců a odměňujeme je při pracovním výročí. o Rádi se společně potkáváme i mimo práci, pořádáme fotbalové turnaje, Dny pro naše zaměstnance a jejich rodiny a další akce v průběhu roku. 30 000 Kč

