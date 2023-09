Teplo z třebíčských tepláren zlevní. Třebíčané, kteří ho odebírají, budou namísto dosavadních 792 korun za gigajoule platit 715 korun. Ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty a začnou platit od prvního října.

Teplárny v Třebíči vyrábějí tepelnou energii z biomasy. | Foto: Se svolením TTS

„Ve srovnání s koncem roku 2022, kdy jsme kalkulovali cenu na letošní rok a celou Evropou zmítala energetická krize, se nám povedlo omezit očekávaný nárůst vstupů pro naše zdroje. V současné době již máme na skladech dostatek paliva a jsme připraveni na topnou sezonu,“ objasnil důvod snížení ceny ředitel Třebíčské tepelné společnosti (TTS) Richard Horký mladší.

Do tepelné energie se počítá nejen vytápění teplem, ale i ohřev vody. Průměrná roční spotřeba tepelné energie na byt 3+1 činí 25 gigajoulů. Znamená to tedy, že zatímco domácnost žijící v tomto bytě dosud v Třebíči ročně za centrální vytápění teplem zaplatila přibližně dvacet tisíc korun, po zlevnění ušetří dva tisíce. „To víte, že mě to těší. Všechno se zdražuje a najednou přijde taková milá zpráva. My tedy bydlíme v 2+1, takže ušetříme asi méně než ty dva tisíce ročně, ale i kdyby to byla tisícovka, tak jsem za ni ráda,“ usmála se mladá maminka Alena Slabá, která s přítelem a malým dítětem obývá dvoupokojový byt v severní části Třebíče.

Značné rozdíly v cenách. Lidé v Třebíči vyhráli, za teplo zaplatí nejméně

Z větších měst Vysočiny tak Třebíčané na teplu zaplatí nejméně. Blíží se mu Pelhřimov, kde na konci srpna lidé platili 846 korun za gigajoule. V Pelhřimově i v Třebíči zdejší teplárny využívají k výrobě teplat biomasu. Všude jinde většinou spoléhají na zemní plyn a ceny za gigajoule se tam dosud pohybovaly nad tisícikorunovou hranicí.