S tím nesouhlasí zástupci regionu Třebíčska, kde se Jaderná elektrárna Dukovany nachází. Odsunutí termínu podle nich ohrožuje celou výstavbu.

Jak může vypadat dostavba dukovanského pátého bloku?



2021 – územní rozhodnutí o novém jaderném bloku

2021 – soutěž o dodavatele

2022 – do konce roku by měl být vybraný dodavatel

2029 – nejpozdější možný termín začátku výstavby

2036 – dokončení investice

2037 – konec životnosti reaktorových bloků (možnost prodloužení do 2047)

V regionu vzniklo sdružení Energetické Třebíčsko, které se snaží dlouhodobě podpořit dostavbu dukovanské elektrárny. Nyní jeho zástupci poslali premiérovi výzvu, aby vypsání příliš neoddaloval. „Doufáme, že by mohla pomoct při rozhodování. Dodržet termín vypsání tendru na Dukovany je nutné. Termíny jsou napjaté. Navíc nikdo neví, jak a kdy bude nová vláda,“ sdělil předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš.

Hraniční termíny potvrdil také ČEZ. „Harmonogram výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech nemá příliš rezerv,“ informoval mluvčí společnosti Ladislav Kříž.

Právě nepřipravenost předseda sdružení nechápe. „Do poslední chvíle nám tvrdili, že je vše připravené. Pokud se někdo bojí zahájit tendr a nedokáže ho připravit tak, aby byla ochráněna bezpečnost České republiky, ať už geopolitická nebo jakákoliv jiná, tak jde o slabost. Slyšeli jsme, že podstatná témata jsou bez problému zapracovaná, že na tom pracují celé týmy. Slyšeli jsme i z ČEZu, že jsou připraveni a najednou to nejde?“ podivoval se Jonáš.

Další krize

Pokud středeční schůzka Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů nerozhodne o vypsání, celá situace se ještě více zkomplikuje. „Od vzniku republiky mohla být dostavba Dukovan největší investicí. Tím, že dochází k posunu, není jisté, co bude. Možná přijde další krize. Na dostavbu jsme se upnuli a tím, že premiér rozhodl jak rozhodl se posouvají termíny minimálně o tři měsíce a to určitě není žádné plus,“ reagoval předseda Krajské hospodářské komory Richard Horký.

Výstavbu dalších bloků podporuje i obec Dukovany, která je s elektrárnou v blízkém sousedství. „Možná dostavba je předmětem mnoha jednání. Hovořili jsme i o navýšení kapacit školky a základní školy v budoucnosti. Ani současná doba tomu příliš nepřeje a komplikuje se to, i to je jeden z důvodů, proč jsme výzvu poslali,“ komentoval starosta obce Miroslav Křišťál.

Pozdější termín je komplikací i pro stávající čtyři bloky elektrárny. „Ty mají nějakou životnost a mají za sebou nějakou délku provozu. Dokud nebude hotový tendr a podepsaná smlouva tak pořád hrozí, že to dopadne jako s projektem třetího a čtvrtého bloku v Temelíně, který se nedokončil. Každé oddálení je problém,“ zopakoval Křišťál.

Nedostatečný výkon jaderné elektrárny by v krajním případě mohl nahradit jiný zdroj energie. „Nové bloky nevyrostou v termínu a bude se to muset řešit náhradou, například plynem. Svět se sice nezboří, ale čeho tím dosáhneme? Pokud se bojím kvůli geopolitické situaci dodávek z Ruska, tak poté nás už ohrožovat nebudou?“ tázal se Jonáš.

Práce sdružení by mohla vyjít naprázdno. „Přesvědčili jsme spoustu lidí, aby se to pohnulo, jako region jsme byli silní a tlačili projekt kupředu. A najednou někdo přijde a řekne, že to není připravené. Když to není připravené tak to přece do měsíce až do dvou dokončím, ale posunout to o rok není řešení,“ dodal Jonáš.