Přijedete vlakem do Třebíče, z podchodu u nádraží se vynoříte s kufry v rukou. Autobus městské dopravy vám ujel, na sdílené kolo bagáž nenaložíte a přes celé město jít pěšky obtěžkaný jako soumar nechcete. Pak tedy máte jen jednu možnost – a to využít služeb taxi. „Já osobně taxíkem jel naposledy snad před dvěma lety. Přijeli jsme z Brna vlakem se zpožděním a u nádraží zrovna jeden stál. Nechtělo se nám čekat půl hodiny na autobus, tak jsme do něj nasedli,“ vzpomíná důchodce Josef Nováček.

Už si nevzpomíná, kolik tehdy cesta z nádraží na Hájek stála. „Ale moc to nebylo. Snad kolem stovky, řidič byl navíc příjemný. Jeli jsme ve třech, takže se to už docela vyplatilo,“ zamýšlí se senior.

Je to možná trochu překvapivé, ale právě jeho věková skupina bývá v Třebíči častými zákazníky taxikářů. A to i navzdory tomu, že si důchodci mohou sjednat senior taxi.