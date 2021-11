Do nezáviděníhodné situace se dostávají i děti. Za poslední roky to byl třeba tříletý chlapec z Havlíčkovy Borové, který si hrál na hasiče, místo přilby použil tamburínu, a ta se mu na hlavě zasekla. Holčičce z Koněšína na Třebíčsku zase uvízla hlava ve sportovním stroji. Jiný chlapec z Velké Bíteše zase nemohl vyndat ruku z automatu na sladkosti. Patnáctiletý hoch z Jihlavy zůstal uvězněný v kontejneru na elektroodpad. Všem však pomohli hasiči.

Ti často pomáhají i se zvířaty. Loni dokonce dvakrát v jeden den na Vysočině chytali dva hady, kteří se dali na útěk. Pár dní zpět v hrotovickém hotelu odchytili mládě divočáka. Situaci měli o něco jednodušší díky tomu, že obsluha hotelu „Pepu“ zavřela na toaletě.

Poměrně často se lidé v nouzi obrací i na jihlavské strážníky. „V případě, že na věc nestačí, přivolají na místo například hasiče nebo zámečníka,“ nabídl pohled do praxe zástupce ředitele Stanislav Maštera. Kuriózní jistě bývá i hledání zvířat, která utečou ze zoologické zahrady.

Požadavky lidí, se kterými se strážnici setkávají, jsou přitom různé. „Měli jsme požadavek o zajištění vozidla botičkou při ztrátě klíčů, otevření bytu, kontaktování seniora, kterému se nemohou dovolat, nebo přímo žádost o pomoc například při manipulaci s tělesně postiženou osobou, na kterou sami nestačí,“ vyjmenoval Maštera. Jihlavští policisté řešili i pokusy o sebevraždu skokem z mostu. „V těchto případech se strážníci snaží navázat s těmito osobami kontakt, v jejich jednání jim zabránit a na místo přivolávají zdravotníky,“ poodhalil Maštera.

Pár let zpět pak řešili kuriózní situaci i žďárští strážníci. Volal jim muž zamčený na záchodcích v restauraci. „Zavolal nám jeden místní bezdomovec, že se nemůže dostat ven. Toaletu v restauraci totiž zamykají zvenčí, muž tam nějak proklouzl, aniž si ho všimli. Jenže tam usnul, a mezitím někdo z personálu restaurace dveře zamkl i s nečekaným návštěvníkem uvnitř,“ popsal tehdy situaci Martin Kunc, vedoucí žďárské městské policie. Jakmile muž strážníkům svůj problém ohlásil, kontaktovali pracovníky podniku, a ti hned odemkli.

Občas se prý stane, že někdo zůstane zamčený i v areálu poutního kostela na Zelené hoře. „Není to příliš časté, ale stává se to,“ pokrčil rameny Kunc. Příchozí se na Zelené hoře většinou „zapomenou“ v ambitu, když se tudy procházejí, kochají se prostředím a zapomenou na čas. „I když správci areál kontrolují, než zamknou vchody, může se stát, že jdou třeba stejným směrem jako návštěvník, kterého neslyší ani nevidí před sebou,“ dodal vedoucí strážníků.

Další situace pak zná bývalý policista Antonín Křoustek, kterému lidé volají do známého spolku Nebojte se policie. „Těch případů je celá řada – doručovatelka nedodala důchod nebo nepřijel člověk, co vozí oběd. Zvláštností byl senior, který říkal, že se mu utopil mobil v záchodě a to zrovna v době, kdy se měl spojit se vzdáleným příbuzným. Jinému seniorovi spadly zuby, když přikládal, do kamen,“ vyjmenoval pro Deník Antonín Křoustek.

Senioři v nesnázích se obrací i na Život 99 – Jihlava, Tato organizace přitom nabízí náramek s malým tlačítkem, které v nouzi spojí seniora s operátorem a ten pomůže. „Pro případ zabouchnutých dveří pak doručujeme zakoupit si bezpečnostní schránku – trezorek na klíče, který se umisťuje před vchodové dveře do bytu,“ dodala mluvčí Martina Šprynarová.

Když už lidé volají, že jsou venku a nemohou se dostat domů, často nestačí nadiktovat číslo na zámečníka. „Každý někdy děláme chyby, zapomínáme a čas od času potřebujeme uklidnit a říct, že vše bude dobré. Společně s operátorem tísňové péče najdeme řešení. Například zkontaktujeme zámečníka, seznámíme ho se situací a domluvíme řešení,“ vysvětlila Šprynarová. „Je potřeba deset, patnáct minut, si povídat, poskytnout psychologickou podporu a pak přejít na to, jak z problému ven,“ potvrdil Křoustek.

Senioři občas volají i na policii. „Policista na integrovaném operačním středisku, který odbavuje linku 158, většinou seniorovi poradí, na koho se má obrátit,“ sdělila postup mluvčí Dana Čírtková. Pokud ale policisté usoudí, že se nejedná o akutní volání a senior si chce jen popovídat, snaží se hovor rychle a slušně ukončit.