Na Základní umělecké škole Františka Drdly ve Žďáru nad Sázavou se obávají, že ze strany dětí, respektive rodičů, bude letos o výuku ve škole menší zájem. „Mám zprávu z Nového Města na Moravě, že tam už talentovky měli a přišlo jim hodně málo dětí. Předpokládám, že vzhledem k této situaci, to nastane tak trochu i u nás,“ přemítala ředitelka Základní umělecké školy Františka Drdly Dana Foralová.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / archiv

Talentové zkoušky pro přijetí nových žáků do dalšího školního roku tam mají naplánované na 11. a 17. června. Pokud ale bude potřeba, jsou připraveni přidat další termín. „Pokud to bude nutné, tak uděláme ještě dodatečné talentovky, až se rodiče vzpamatují po prázdninách. Chceme dát šanci rodičům, kteří toho teď mají plné brýle a nemají chuť ani čas řešit něco dalšího. Spousta lidí navíc přišla o práci, nebo teď neměli výdělek. Uvidíme, jak se to projeví,“ doplnila Dana Foralová.