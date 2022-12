„Je to opravdu dost. Co oproti jiným městům ušetříme v Třebíči za teplo, to asi vrazíme do vody,“ zamyslel se Lukáš Richter.

Ani Marie Prouzová není z této zprávy nadšená. Jako důchodkyni se jí nelíbí zdražování celkově. „A teď ještě tohle. Ceny rostou jak splašené u všeho a zrovna voda a třeba jídlo jsou věci, které si člověk prostě odpustit nemůže. Mýt se člověk musí a jíst taky,“ posteskla si seniorka.

Podle ředitele třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti (VAS) Jaroslava Hedbávného je i pro vodaře tak vysoké navýšení nezvyklé. Vše se ale odvíjí od ceny za elektřinu, kterou vodárny nutně potřebují. „Ceny na příští rok jsme připravovali dlouho. Ve vodárenství pamatuji hodně, ale to, co se teď děje, opravdu obdoby nemá. A to byla původní kalkulace cen vody na příští rok ještě mnohem vyšší,“ upozornil Hedbávný.

Podle něj od té nejhorší varianty pomohla nová vyhláška, která zastropovala ceny elektrické energie. „Nejdříve zahrnovala jen domácnosti, školy či třeba úřady. Naštěstí tam na poslední chvíli spadlo i provozování vodovodů a kanalizací,“ vysvětlil Hedbávný.

Ceny vody v Třebíči nyní a v minulých letech (m3, vč. 10 % DPH):



2023 – 133,57 Kč

2022 – 108,72 Kč

2021 – 100,86 Kč

2020 – 96,47 Kč

Zdroj: VAS



Předpokládané roční náklady na vodu pro čtyřčlennou domácnost (spotřeba 80 l/osoba/den)



2023 – 15 600 Kč

2022 – 12 700 Kč

2021 – 11 800 Kč

2020 – 11 300 Kč

Hedbávný zároveň podotkl, že na Třebíčsku činí průměrná denní spotřeba vody v domácnostech osmdesát litrů na osobu. „Region, který zde vodou zásobujeme, má asi sto tisíc lidí. Spotřeba vody v něm za ta léta klesla. Dřív ji stát i dotoval, nikdo neměl snahu s vodou šetřit, a tak každý člověk denně spotřeboval asi sto padesát litrů. Pod současných osmdesát litrů už ale podle mě moc jít nelze,“ uvedl ředitel vodáren.

Lukáš Richter tato čísla přepočítal na svou rodinu. „Přiznám se, že si nevedu žádnou domácí statistiku. Vlastně jsem dřív ani nijak nezkoumal, kolik zaplatíme za rok. Doma jsme ale čtyři, takže pokud každý z nás denně spotřebuje osmdesát litrů, pak to celkově dělá asi tři sta litrů vody. To znamená sto deset kubíků za rok. Příští rok tedy za vodu zaplatíme asi patnáct tisíc korun. Zhruba dvanáct stovek měsíčně, to zase není tak moc,“ připustil na závěr Richter.

Marie Prouzové, která žije sama, spotřebuje metr krychlový vody zhruba za třináct dní. Za rok to tedy činí osmadvacet kubíků. „To je ročně necelé čtyři tisíce. Už jsem si spočítala, že jsem letos zaplatila tři. Je pravda, že nám teď přidali na důchodu, ale stejně bych byla radši, kdyby se nezdražovalo,“ pokrčila rameny důchodkyně.

Poplatek za vodu se dělí na vodné a stočné. V nadcházejícím roce bude vodné v Třebíči stát 61,80 koruny a stočné 59,63 koruny. K tomu je nutné připočíst desetiprocentní daň z přidané hodnoty. Stočné, tedy odvádění a čištění odpadních vod, je energeticky náročnější. V oblasti, která spadá pod VAS, vůbec nejvíce zaplatí lidé na Tišnovsku. Těm se cena vody zvedne ze současných 116 na 146 korun.

Ceny vody v oblasti spadající pod VAS (m3):

Blansko – 114,27 Kč (2022); 142,72 Kč (2023)

Ivančice – 116,00 Kč (2022); 138,00 Kč (2023)

Šlapanicko – 116,00 Kč (2022); 142,00 Kč (2023)

Tišnovsko – 116,00 Kč (2022); 146,00 Kč (2023)

Židlochovicko – 116,00 Kč (2022); 144,00 Kč (2023)

Třebíč – 108,72 Kč (2022); 133,57 Kč (2023)

Znojmo – 107,32 Kč (2022); 131,82 Kč (2023)

Žďár n./Sáz. – 103,10 Kč (2022); 122,90 Kč (2023)



Zdroj: VAS