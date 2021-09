Krásné okolí i dobrá občanská vybavenost jsou pro mnohé lákadlem a tak se sem neustále stěhují noví obyvatelé. V rámci Deníku na návštěvě jsme právě nyní navštívili i Mohelno, pojďte se s námi podívat, jak se tam žije.

Mohelno

První písemná zmínka: 1234

Počet obyvatel: 1341

Významné osobnosti

Mezi významné osobnosti Mohelna patří malíř Svatopluk Beneš. Narodil se roku 1885 ve Stražisku, rodným jménem Josef Svoboda a zemřel v únoru roku 1974 v Brně. V roce 1919 odjel do Oslavan, kde se věnoval malbě pohlednic, maloval také hrady a zříceniny z údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkV roce 1920 se dostal na Mohelenskou hadcovu step, přestěhoval se do Mohelna a zde se usadil. Další osobností obce byl učitel, botanik a archeolog Rudolf Dvořák. Narodil se roku 1874 v Třebíči a zemřel v Ostravě 1945. Působil dvacet let na gymnáziu v Třebíči. Roku 1924 se oženil a přestěhoval do Mohelna a začal učit na místní měšťanské škole. Byl propagátorem přírodních sbírek ve školních kabinetech. Soustředil ojedinělou sbírku několika set vltavínů, velkou sbírku brouků, motýlů, herbářů rostlin, minerálů a hornin.

Tip na výlet

Mohelenská hadcova step

V sousedství obce Mohelno a nedaleké Jaderné elektrárny Dukovany najdou milovníci přírody Mohelenskou hadcovu step - Národní přírodní rezervaci. Je to oblíbené místo turistů. Chráněné území o rozloze sto hektarů patří k nejznámějším stepím na území České republiky. Je unikátní svou flórou a faunou.

Z vrcholku hadcové stepi jsou vidět reaktory Jaderné elektrárny Dukovany. Národní přírodní rezervací Mohelenská hadcová step prochází naučná stezka. Její délka činí asi čtyři kilometry a má celkem deset zastavení se zajímavě provedenými naučnými tabulemi, vyhlídkovou terasou i lavičkami.