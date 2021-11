/FOTO, VIDEO/ Hlava na hlavě, dopravní situace na pokraji kolapsu. Tak v těchto dnech v podvečer vypadá okolí třebíčského Hrádku, kam město umístilo největší část vánoční výzdoby. Ta se oproti loňsku značně rozrostla a řadu dalších svítících objektů najdeme po celém městě.

Jelen a laň se rozrostli o koloucha. Letos stojí na ulici Marie Majerové. | Video: Deník/Milan Krčmář

Mnozí Třebíčané proto procházku za vánoční atmosférou pojali téměř coby sportovní výkon. „Byli jsme na obchůzce už včera, když se to poprvé rozsvítilo. Šli jsme do Stop-shopu, takže naproti Alfě, kde byl loni jelen, jsme tentokrát viděli zvoneček. A pak jsme šli zpátky do města přes Martinské náměstí, kde je betlém a ta lavička s anděly, na Hrádek. Ušli jsme sedm a půl kilometru a chystáme se na další výpravy,“ prozradila Daniela Nováková.