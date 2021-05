Místní hasiči pravidelně pomáhají v okolí. „Zásahová jednotka měla minulý rok jednačtyřicet výjezdů, z čehož jsme byli dvanáctkrát u požáru. V jednom případě šlo o požár rodinného domu, ve zbývajících případech hořelo v lese. Právě lesní požáry nás v poslední době trápí nejvíce,“ uvedl velitel zásahové jednotky přibyslavických hasičů Pavel Kotrba.

Za pár chvil se už z garáže rozjelo nové hasičské auto. Na první pohled má poněkud odlišnou barvu, nejedná se totiž o klasickou červenou, která je pro hasiče typická. „Jde ale o schválenou barvu podle vyhlášky. Zvolili jsme tuhle více reflexní až do oranžova, protože je lépe viditelná. Zavádět ji začali moravskoslezští hasiči,“ doplnil Kotrba.

Hasičský automobil Iveco patří ke špičce ve svém modelu. Místní sbor si jej mohl dovolit díky podpoře místního podniku Huhtamaki ČR, a.s. „Během loňského roku, navzdory koronavirové krizi, se naší firmě dařilo velice dobře, co se výsledků týče a právě proto generální ředitel Ivo Hospůdka vyhověl žádosti hasičů o podporu,“ sdělila Tereza Kociánová z firmy Huhtamaki ČR, a.s.

Firmě se navíc podařilo zabodovat i v rámci akce „Dny bez úrazu“, když dosáhli šestatřiceti po sobě jdoucích měsíců bez úrazu.

Díky tomu získali odměnu od mateřské společnosti Huhtamaki Oyj ve Finsku, kterou věnovali znovu na dobročinné účely. „Část peněz jsme poskytli paní doktorce Mikové z Okříšek na nákup audiometru. Zbytek odměny získali potom dobrovolní hasiči na nákup dalšího vybavení,“ doplnila Tereza Kociánová