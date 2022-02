Ještě před několika lety se tam promítaly filmy pod širým nebem. Dnes je hlavní areál bývalého letního kina v Moravských Budějovicích až na občasné koncerty nevyužívaným místem. To by se však mohlo změnit. Oživení prostoru bývalého letňáku navrhuje trojice dívek z místního gymnázia a odborného učiliště. Studentky se totiž přihlásily do soutěže ministerstva pro místní rozvoj s názvem Navrhni projekt. Ten svůj nazvaly Revitalizace letního kina a okolí.

Za cíl si studentky ve svém fiktivním projektu daly, aby se z místa stal prostor, kam budou lidé chodit za kulturou, kde mohou sportovat i odpočívat. „Náš projekt zahrnuje celkovou revitalizaci části parku s letním kinem. Ve studii navrhujeme vybudování nového kina a kavárny, pro sportovní vyžití pak lezeckou stěnu a skatepark. Kolem řeky, která tudy protéká, je plánovaná cyklostezka a přímo v břehu řeky má vzniknout posezení,“ přiblížila z trojice autorek projektu Martina Kalašová. Dalšími dvěma studentkami jsou Klára Kavanová a Michala Kuštová.

Že projekt může alespoň částečně rozhodování radnice ovlivnit, potvrdili i představitelé města. Vše však prý závisí na mnoha okolnostech. „V letošním roce se změnami v areálu letního kina nepočítáme. Další vývoj ovlivní vedení, které tu zasedne po volbách,“ podotkla asistentka starosty Barbora Pokorná.

Soutěž Navrhni projekt:



- pořádá jí Ministerstvo pro místní rozvoj



- hlavním cílem je umožnit studentům seznámit se s evropskými fondy, nebo třeba umět napsat projektovou žádost



- škola v Moravských Budějovicích se jí účastní letos popáté

I mezi místními se pro tento návrh najdou podporovatelé. „Myslím si, že se holkám návrh moc povedl. Letňák je jedním z míst, kde se konaly kulturní akce, ale v posledních letech je na něj spíš smutný pohled. Takže bych určitě uvítala, kdyby se to místo alespoň nějak opravilo a trochu se tam vrátil život. Myslím, že si to letní kino a okolí zaslouží. Asi by nebylo špatné, kdyby dostal trochu modernější podobu i skatepark,“ řekla třeba Alena Kratochvílová.

Kromě vyučující Lenky Šprinclové, která studentky vedla, na studii autorky spolupracovaly také s místní stavební firmou. Ta spočítala předběžný cenový odhad stavby. Podle současných cen by částka měla být zhruba dvaašedesát milionů korun. Stavět by se mělo na etapy. „Na projektu začaly studentky pracovat na konci září. Obrátily se na několik stavebních firem s žádostí o pomoc. Nakonec navázaly spolupráci s firmou INEX a s architektem místního městského úřadu. Výsledkem pak byl na konci ledna projekt,“ přiblížila Šprinclová.

Návrh je pouze soutěžní a hlavním cílem je především umožnit studentům středních škol seznámit se s evropskými fondy. Vyzkoušet si například, jak napsat projektovou žádost a zjistit, co všechno je s ní spojené. „Nemůžeme samozřejmě počítat s tím, že i v případě vítězství by město získalo nějaké peníze na výstavbu. Přesto doufáme, že alespoň některé části z našeho projektu město i obyvatele zaujmou, najdou se peníze v rozpočtu a město tak bude moci naši představu dovést do konce,“ dodala Klára Kavanová.

Výsledky soutěže ještě nejsou známé, škola v ní ale sbírá poměrně pravidelné úspěchy. „Mimo rok 2017/18, kdy se studenti dostali pouze do regionálního kola, se jim podařilo probojovat se pravidelně do celostátního kola. Zmiňme zde například projekty jako víceúčelové hřiště, nebo komunitní zahrádky,“ dodala Šprinclová.

