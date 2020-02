Bývalé říční lázně Polanka, proměněné před 40 lety na klasické koupaliště, už jsou zastaralé. Vévodí jim dnes už nevídaně velký padesátimetrový bazén s osmi drahami, další bazén se skokanskou věží a také tobogán. Co chybí, je brouzdaliště či dohřívání vody. Otázkou je, zda ponechat velký a obvykle studený bazén v celku, nebo ho rozdělit na dva menší.

Deník se tématu věnoval před měsícem. Na facebooku lidé hodně diskutovali a nejvíc si stěžovali právě na studenou vodu. Dále městu jako majiteli vyčítali, že není schopné soukromého provozovatele, jenž je na Polance v nájmu, donutit, aby byl připraven otevřít dřív než ve druhé půlce června. Tím spíš, když jdou z městského rozpočtu nemalé příspěvky na provoz. V posledních letech totiž bývá už počátek června obvykle velmi horký a třeba Moravské Budějovice jsou připravené své koupaliště otevřít.

Otevřít na krátko he problém

K tomu starosta Třebíče Pavel Pacal uvedl, že radnice na provozovatele tlačí, aby měl otevřeno co nejdřív. Je ale potřeba si podle jeho slov uvědomit, že souvislé období tepla v posledních letech počátkem června nebylo. „Byly jeden dva dny hezké a pak teplota spadla. Otevřít jen na krátko a pak mít delší dobu zavřeno, je problematické. Výrazně to souvisí s teplotou vody v bazénu. Nejsou schopni ji ohřát a na studenou vodu návštěvníky nenalákají,“ řekl.

Čtenář Zdeněk Vejmělka v diskuzi uvedl, že dokud bude mít oba plavecké areály ve městě – Polanku i Lagunu - stejný provozovatel, nikdy to nebude nejlepší pro lidi. „Bez konkurence to bude stát stále za nic. Přitom je to dotované městem. Nepochopitelné,“ poznamenal. Starosta Pacal připomenul, že do posledního výběrového řízení na provozovatele Polanky se přihlásil pouze jeden zájemce. "Ten současný, nikdo jiný," řekl.