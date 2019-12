Nabízejí se otázky, proč je pod nepojízdným autem hluché místo, kdy vysloužilec zmizí a plac pod ním bude upravený a jak to město řeší s majitelem vozidla?

„Vrak míval zelená převozní čísla. Dokonce míval i kola. Když se dala přes víkend cedule s upozorněním, aby byl prostor parkoviště kvůli úpravám povrchu prázdný, aby se mohla dát balená a zpevnit to, čísla zmizela. Teď už zmizla i kola. Ale není to jednoduché,“ sdělil před několika dny třebíčský místostarosta Vladimír Malý.

„Máme v úmyslu vrak odstranit a místo pod ním dokončit. Dělníci udělali, co se dalo. S vrakem nešlo narychlo podniknout nic,“ řekl s tím, že kdyby byl vrak na komunikaci a bránil provozu, mohla se nechat zavolat odtahová služba a bylo vše vyřešené. „Ale vzadu na parkovišti to není tak jednoduché. Nejsme jako Pat a Mat, pracujeme na tom,“ konstatoval Malý.

Místostarosta Pavel Janata doplnil, že proces odstranění vraku je daný legislativou. „Musí se dát výzva, čekat, jestli se někdo přihlásí. Je to na dlouhé lokte, proces běží. V zásadě jde o nalezenu věc, ale procedury jsou jiné a mnohem složitější než u běžných ztrát a nálezů,“ vysvětlil.

Starosta Pavel Pacal doplnil, že radnice řešila dilema, zda čekat, až se vyřeší všechny kroky, nebo udělat parkoviště hned a vynechat jedno malé místo. „Protože řešení problému se může protáhnout do špatného počasí a zablokovalo by to naplánované práce. Vypadá to hrozně, jako když malíři malují a kolem nábytku vynechají. Ale zdálo se nám to být jako nejschůdnější kompromis,“ poznamenal Pacal.

Aktuálně je situace taková, že odvoz vraku už byl objednán. „Měl by se uskutečnit tento týden. Vysloužilé auto bude odvezeno na vrakoviště. To vše na náklady města, majitele se nepodařilo dohledat,“ informovala třebíčská mluvčí Irini Martakidisová.

„V tuto chvíli dokončujeme plošnou analýzu vraků na území celého města, zřejmě je jich víc, s tipováním takových vozidel pomáhá městská policie. A budeme podnikat kroky k odstranění vraků,“ dodala Martakidisová.