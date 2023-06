Mejzlíka celá situace mrzí. „Myslím ale, že se dělá z komára velbloud. Přiznávám, že to mohlo být později. Na druhou stranu Slavnosti růžového vína nejsou dětský den. Rodiče těch dětí mohli dítě někam odvést a nemuseli to točit na video,“ doplnil Mejzlík.

Na webových stránkách Slavností růžového vína je však v programu přímo pod upozorněním na burlesčino vystoupení text „Vašich dětí se od 12 do 20 hodin ráda ujme Hanča“.

Zmíněný videozáznam začal rychle kolovat po internetu, kde se stal virálním hitem. Na sociálních sítích lze dohledat dva obdobné snímky. V obou případech je jasně patrné, že vystoupení burlesky z bezprostřední blízkosti pozorují děti.

Mezi lidmi proto vyvolává událost velké emoce. „Myslím, že toto je hodně přes čáru, tato zábava podle mého názoru nepatří na slavnost vín. Mnohem lepší by bylo vystoupení kapely, písničkáře nebo komika. Jestli šlo o omyl nebo nevydařený žert, tak je na místě pokuta, ale pokud bylo vše záměrně, měly by být odpovědné osoby potrestány pro kažení morální výchovy dětí,“ nebral si servítky Vratislav Kouřil.

Veronika Křížová se na celou věc dívá pohledem matky. „Já bych na takovou akci děti nebrala. To že pořadatel napíše, že jsou děti vítány, neznamená, že je to pro ně vhodné. Jako rodič jsem zodpovědná za to, na co se mé dítě dívá,“ uvedla a jedním dechem dodala, že ale není vhodné, aby byl takový program v podvečerních hodinách. „Na tuto dobu není takový program vkusný,“ uzavřela téma.

Mejzlík už měl kvůli vystoupení burlesky i nepříjemný telefonát s jednou věřící paní. „Ptala se mě, jestli věřím v Boha. Říkala mi, ať si přečtu Bibli a že kazím mládež. Teď působím jako největší vyvrhel,“ dodal s tím, že příště bude vymýšlet jiný program.

Nevhodným vystoupením na Slavnostech růžového vína už se zabývá policie. "Na základě zveřejněných informací a videa na sociálních sítích a na základě článků zveřejněných ve sdělovacích prostředích, které se týkají vystoupení burlesky na akci Slavnosti vín v Třebíči, se případem začali zabývat třebíčští policisté. Šetření je na samém počátku," uvedla mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.

Vyjádření města



Oblíbené Slavnosti růžového vína mají v Třebíči už devítiletou tradici. Letošní slavnosti, které se konaly v sobotu 17. června, se bohužel tradičnímu programu vymykají. Ačkoli pořadatel slavností výslovně uvedl, že je program i pro nejmenší, už v odpoledních hodinách vystupovala na podiu před dětským publikem téměř nahá burleska. Pořadatelem slavností je společnost Night robots s.r.o. z Pocoucova.



Město Třebíč nebylo pořadatelem akce a od nevhodného programu se distancuje. Vyzývá pořadatele, aby se veřejně za tento exces omluvil. Radnice považuje zařazení vystoupení burlesky do odpoledního programu, který byl určen i pro děti, za pobuřující a krajně nevhodné.



Město každoročně podporuje konání kulturních a společenských akcí i ze svého rozpočtu, včetně mezi lidmi oblíbených Slavností růžového vína. Na letošní ročník těchto slavností přispělo z rozpočtu částkou 60 tisíc korun, kterou nyní bude od pořadatele vymáhat zpět, kvůli porušení etiky a morálky při slavnostech.

Co je burleska

Erotická show, který je někdy označován za divadelní žánr. Burlesky samy sebe označují za herečky a tanečnice, na rozdíl od stripterék nikdy neodhalují vše. Oblíbené je například vystoupení v obří sklenici, podobné, jako bylo i v Třebíči. Nejznámější burleskou je Američanka Dita von Teese.