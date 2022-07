Potíže mají zejména obchody, k nimž zásobovací auta jezdí i několikrát za den. „Když se to tu začalo přestavovat, na radnici nám nejdříve řekli, že dodavatelská auta mají zastavovat u pošty. A že se to k nám má nosit odsud. Ti úředníci vůbec nemají představu o tom, co to je zásobování,“ povzdechla si Marcela Bartůňková, vedoucí Večerky Bauer. Večerka stojí asi dvě stě metrů od hlavní pošty. Takové zásobování by bylo podle vedoucí neúnosné.

Pak se podařilo domluvit, že auta mohou dojet až před večerku. Situace se ale zhoršila minulý týden, když jakýsi vůz na náměstí poškodil litinovou mříž vsazenou do chodníku. Nejednalo se o dodavatele zásobujícího Večerku, problémy to ale přineslo i tak. „Když tu teď zastaví auto našeho dodavatele, který začne skládat zboží ve skladu, hned jsou tu měšťáci a ptají se, kde je jeho řidič,“ podotkla Bartůňková. Ta nově dostala od stavbyvedoucího kartičky povolující vjezd na stavbu. „Máme ale jen tři. Přitom zásobovacích vozů je daleko víc. Tak máme jednu připravenou na prodejně, aby se sem vůbec dalo dostat,“ vysvětlila Bartůňková.

Podobné problémy zažívá i nedaleké Havlíčkovo řeznictví a uzenářství. „Nám maso navážejí zezadu. Ale ne vždy se to povede. Dozadu je příjezd přes Grandhotel, jenže za ním někdy stojí tolik aut, že se sem zásobování nedostane. A tak se musí navážet zepředu. Pak přijdou strážníci a říkají, že zásobování má hned odjet. Jenže ono to tak rychle nejde, to maso nesložíte hned,“ pokrčil rameny majitel řeznictví Tomáš Havlíček.

Starosta Pavel Pacal vidí situaci jinak. „Na náměstí jezdí i ta auta, která kartičku s povolením vjezdu nemají. Některá dokonce jezdí po chodníku, kvůli čemuž praskly už čtyři další litinové mříže, které stojí nemalé peníze. Nebo si sem lidé třeba jezdí vybrat z bankomatu. Policie se toto snaží vymýtit, ale tím pádem musí kontrolovat všechny,“ uvedl starosta.

Policie je nekompromisní

Neukázněné řidiče, kteří poškodili litinové mříže, se podle něj podařilo zjistit. „Máme tady kamery, jakékoli poškození navíc hlásí městské policii i sami stavaři. Musí se to zaprotokolovat i kvůli pojištění. Nejsmutnější je, když se pak strážník ptá, proč dotyčný vjel na chodník. Ten řidič klidně řekne, že to má takhle o dva metry blíž,“ vysvětlil starosta, proč městská policie nyní zasahuje tak nekompromisně.

Podnikatelé si stěžují i na značný pokles zákazníků způsobený dlouhodobě rozkopaným náměstím. „Ubylo nám sedmdesát procent zákazníků. Představte si, že byste dva roky někde pracoval, a šéf by vám řekl, že dva roky budete na polovičním platu. A že se s tím holt nějak musíte vypořádat,“ sdělil Tomáš Havlíček.

Ani ve Večerce není v tomto ohledu omnoho veseleji. „Jsme na polovičce tržeb. Museli jsme propustit polovinu zaměstnanců, zůstalo nás tady pět. Chodí málo lidí, do toho byl ještě covid. Nevím, zda se život na náměstí vůbec vrátí. Teď všichni jezdí nakupovat do velkých center,“ popsala situaci Marcela Bartůňková.

Třebíčan Karel Svoboda s podnikateli soucítí. „Musely to být hrozné dva roky. Ale co se týče toho zásobování, tam je vina hlavně na těch neukázněných řidičích. Ti slušní to kolikrát odnesou za ty frajírky v bílých dodávkách, kteří mají sotva řidičák. A s tím se pak vezou i ti podnikatelé,“ zamyslel se Svoboda.