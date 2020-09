Kromě toho vypracovali také přehled nesrozumitelného dopravního značení.

„Jejich působení u nás ve městě zajišťuje smlouva. Dohlíží nad placenými parkovišti, přebrali vlastně funkci kontrolora parkoviště. Hlavně proto, že městská policie může uplatňovat represe hned na místě nebo prostřednictvím správního řízení. To náš kontrolor nemohl, ten to vždy předával policii,“ vysvětlil starosta města Karel Müller.

Kromě placených parkovišť kontrolují také ostatní ulice, aby byly dobře průjezdné. „Máme tří placená parkoviště, na která dohlížejí. Dále kontrolují stání na jiných vozovkách a silnicích tady ve městě. Udělali přehled nesrozumitelného dopravního značení, to znamená soulad ve vodorovném a svislém dopravní značení. Pak nás na úřadě upozornili, kde máme nějaké chyby, a my se je snažíme postupně uvádět do stavu, aby se v tom vyznal nejen městský strážník, ale i občan,“ prozradil Müller.

K dosavadním úkolům teď začali i s namátkovou kontrolou rychlosti. Řidiči často nedodržují maximální povolenou rychlost zejména na výjezdových komunikacích. „To znamená od Třebíče, Moravských Budějovic, od Popovic a dále také na frekventovaných ulicích ve městě. Čas od času tam budou měřit, jde spíše o namátkové kontroly, nemohou tam stát věčně. Jde nám o to, získat nad dopravou větší kontrolu,“ vysvětlil Müller.

Problémy s dodržováním rychlosti se projevili především na ulici Tyršova, která je v těsné blízkosti základní školy. „Je tam přechod a okolo něj je třicítka. Spousta řidičů ji nedodržovala, asi si neuvědomují, že opravdu musí zpomalit až na třicet. Byl jsem informován, že během posledního měření chytili zhruba deset případů a to bylo na jedno stání, měřili tam asi hodinku,“ sdělil Müller.

Neukáznění řidiči většinou policistům neodporují. „Občané jsou asi smíření s tím, že rychlosti opravdu překročili, takže jim nezbývá nic jiného než se městským strážníkům podřídit. Co se týče parkování, tak tam často naříkají, zejména tam, kde jsou úzké ulice, což je dáno výstavbou a ti lidé tam byli zvyklí parkovat poměrně špatně, že tam nezůstával průjezdný profil a když se snažili zachovávat jízdní profil, tak zase parkovávali na chodnících,“ prozradil Müller.

Pokuty ale strážníci dávají opravdu pouze v těch nejnutnějších případech. „Nejdříve dávají řidičům upozornění, poté si řidiče zvou na pohovor a když to nelze řešit jinak, tak dostanou nějakou pokutu.

Na výši pokut jsme se dohodli. Nechtěli jsme, aby dávali nějaké vysoké pokuty, pokud vím, když mi před měsícem dávali nějaký souhrn jejich činnosti, tak ty pokuty za ty dejme tomu tří měsíce co tu působí byly asi dva tisíce korun. Jsou mírné. My jsme je požádali aby působili spíše preventivně než represivně,“ dodal Müller.