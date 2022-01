Podle ekonoma Lukáše Kovandy energetické společnosti v průměru podraží o desítky procent. Ceny se budou lišit podle dodavatele. „Největší dodavatel elektřiny v České republice ČEZ zdražuje od ledna o třetinu. Dodavatelé plynu navýší ceny v průměru kolem dvaceti procent, nárůst může být i vyšší,“ nastínil Kovanda.

O čtyři stovky měsíčně si na energiích v letošním roce připlatí rodina Vladimíra Nováka z Pelhřimova. „O vývoj cen jsem se vůbec nezajímal. Když mi přišlo vyúčtování, tak jsem se k němu normálně přihlásil. Dál už jsem ceny radši nesledoval. Čtyři stovky podle mě velká tragédie není, mohlo to být horší,“ oddechl si Novák.

Se zdražením energií počítá Radek Pohanka ze Žďáru nad Sázavou. „Ještě mi ceník nepřišel, čekám na něj. Počítám ale se zdražením, částka se určitě zvedne. Fixované ceny určitě mít nebudu. Energie jsou ale to poslední, co mě teď trápí. Jsem podnikatel a musím řešit jiné starosti. V rodině máme stálého dodavatele už deset let, tam je to lepší,“ prozradil Pohanka.

Ekonom Kovanda očekává zdražování energií i v dalších letech. Záležet bude i na vývoji velkoobchodní ceny. „Bohužel je stále vysoko. Před Vánocemi se plyn pohyboval na astronomické úrovni, kdy byla megawatthodina až za 190 eur. Nyní je kolem stovky. Zároveň je ale stále pětinásobně dražší, než je jeho obvyklá úroveň,“ připomněl Lukáš Kovanda. Takto výrazné zdražení se podle něj musí dříve či později promítnout do koncových částek. „Pokud velkoobchodní ceny nezlevní, což zatím nevypadá, tak i v roce 2023 se dočkáme dalšího citelného navyšování cen elektřiny i plynu,“ podotkl ekonom.

Současné vysoké sumy na burzách se do ceníků klientů E.On podle zástupců společnosti zatím promítnou jen částečně. V průměru se standardní ceníky od ledna zvýší u elektřiny o sedmnáct procent a u plynu o šestnáct z celkové ceny, kterou zákazníci za energie platí. Kovanda předpokládá i konec dalších energetických společností. „Osobně by mě nepřekvapilo, kdyby v lednu nebo únoru zkrachovalo dalších pět menších dodavatelů,“ odhadoval Kovanda.