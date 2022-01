V něm letos výdaje převažují nad příjmy, finanční výbor jej navrhl se schodkem téměř sto šedesáti milionů korun. Podle starosty Pavla Pacala se jedná o jediný možný způsob, jak město může zapojit do rozpočtu našetřené peníze z uplynulých let. „V roce 2021 skončilo hospodaření města v přebytku 110 milionů korun. Tyto peníze musíme zařadit mezi volné prostředky k těm z minulých let, kdy jsme skončili v plusu. Pokud je tedy chceme také zapojit, musíme mít rozpočet koncipovaný jako schodkový,“ vysvětlil Pacal.

V rozpočtu nejvýrazněji svítí čísla investic. Vůbec největší je revitalizace Karlova náměstí, do které letos město vloží téměř pětašedesát milionů korun. Jinou vysokou položkou je výstavba bytového domu na Modřínové ulici za pětadvacet. Tyto investice jsou jedny z mála, kde lze zároveň počítat s dotací – v případě Karlova náměstí je něco přes dva miliony, v případě bytového domu rovných deset.

V Třebíči vznikne nový parkovací dům. Takto bude vypadat

Jiné položky sice nejsou tak nákladné, ale přesto budí pozornost. Asi nejpřekvapivější z nich je pořízení sochy prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka za osm set tisíc. O ní se totiž dosud vůbec nehovořilo. „Chystáme ji ke stému výročí Masarykovy základní školy v Třebíči. Socha pana prezidenta v životní velikosti bude stát v Tyršových sadech a na školu se bude dívat. K jejímu odhalení by mělo dojít v týdnu od 19. do 25. září,“ prozradil starosta s tím, že všichni zastupitelé se sice s návrhem rozpočtu už seznámili, ale náklady na Masarykovu sochu u nich prošly bez povšimnutí.

Opoziční zastupitel Jaromír Barák z uskupení Třebíč Občanům! (TO), který dlouhodobě kritizuje například fakt, že město pokaždé do nového roku vstupuje s provizoriem, se k návrhu rozpočtu zatím nechtěl vyjadřovat. „Pořád se s ním seznamujeme. Co se nám líbí, to pochválíme, k čemu budeme mít připomínky, ty řekneme. Dopředu ale nechceme nic komentovat, počkejte si na zasedání zastupitelstva města,“ prohlásil za TO.

Právě zastupitelstvo totiž musí rozpočet schválit v jeho definitivní podobě. Sejde se ve čtvrtek 27. ledna.

Návrh rozpočtu Třebíče pro rok 2022



- Příjmy: cca 773 milionů korun



- Výdaje: cca 908 milionů korun



- Rozdíl: 135 milionů korun



- Celkový schodek včetně započtení splátek investičního úvěru: 158,5 milionu korun



Výběr z nejvyšších položek v rozpočtu



- Revitalizace Karlova náměstí – 67 milionů korun

- Záchytné parkoviště na Hrotovické ulici – 15 milionů korun

- Revitalizace Hrádku III. etapa – 12 milionů korun

- Bytový dům na Modřínové ulici – 35 milionů korun

- Vodovody a kanalizace – 22,6 milionů korun

- Dotace Oblastní charitě Třebíč – 14 milionů korun

- Dotace hokejovému klubu HS Třebíč pro mládež – 10 milionů korun

- Dotace firmě Yashica na provoz aquaparku Laguna – 8 milionů korun