Krajina na Vysočině, která byla donedávna vlahá, je nyní vyschla na troud. Proto na západě Třebíčska u Heraltic, kde je nyní úpravna vody, vznikly dva nové vrty. Další desítka se vybudovala nad Římovem a nedaleko Březové.

Heraltické vrty už se připojily k soustavě, a protože leží kousek od stávající úpravny, lze je používat jako rezervu. Problém je však v něčem jiném – a to v zastaralosti technologií, které heraltická úpravna využívá. „Vzhledem k době jejího vzniku se jedná o velmi jednoduchou technologii bez možnosti reagovat na stávající znečištění. Do toho ale přišly události loňského roku. Místo sucha jsme tu najednou měli obrovské srážky. Vše znásobily dopady odlesnění, kvůli čemuž se ve kvalitě vody objevily obrovské výkyvy. Bylo jí sice hodně, ale byla téměř neupravitelná,“ uvedl ředitel Vodárenské akciové společnosti Třebíč Jaroslav Hedbávný.

Vodohospodáři se tedy rozhodli nechat heraltickou úpravnu ve stávajícím stavu a místo ní vybudovat novou, mezi Heralticemi a Chlístovem. „Zde už máme čerpací stanici, která heraltickou vodu žene na kopec Kobylí hlava, odkud jde voda na jih k Rokytnici nad Rokytnou,“ popsal Hedbávný. „Na místě čerpací stanice plánujeme novou úpravnu, která bude obsluhovat stávající heraltické zdroje i nové vrty u Římova a Březové. Tato úpravna bude mít mnohem větší výkon, než by umožňovala pouze modernizace Heraltic, projekt u ní počítá se 40 vteřinovými litry,“ dodal.

Podle Hedbávného by nová úpravna byla natolik výkonná, že by vodu z ní okolní obce určitě nespotřebovaly. „Mohlo by se tak posílit zásobování vodou v Třebíči. Zde voda z Heraltic zásobuje sodovkárnu ZON a podle aktuální vydatnosti také západní část města. Po vybudování úpravny a navýšení zásobování budeme muset ale řešit i další propojení ve městě, abychom heraltickou vodu posunuli dále,“ nastínil Hedvábný.

Nová úpravna by měla stát za dva až čtyři roky „Záleží samozřejmě na financích, vyjde totiž na sto milionů korun. Nejde jen o vybudování úpravny, kterou chceme udělat opravdu moderní, ale také o přívod potrubí od nových vrtů do úpravny či elektrifikaci,“ podotkl Hedvábný.

Podle starosty Římova Rostislava Nováka využívají tamní lidé studny, ale i vodovod právě s heraltickou vodou. „Až se zprovozní vrty na našem katastru, budeme moci říkat, že nepoužíváme heraltickou vodu, ale římovskou. Prý je stejně kvalitní jako ta heraltická,“ usmál se starosta.

V Třebíči nyní problémy se zásobováním vodou nejsou. Jiné to však také bylo v době sucha před asi pěti lety. „Většina města bere vodu z Vranova, část z Mostiště. Vodu z Heraltic odebírá jen malá část. Během toho velkého sucha to bylo horší, hladina Vranova znatelně klesla. Kdyby sucho pokračovalo, hrozil by výpadek,“ přiblížil vedoucí odboru životního prostředí třebíčské radnice Pavel Vosátka.

Nová úpravna



- Zpracuje 40 litrů vody za vteřinu.



- Dokončená bude za dva až čtyři roky.



- Vyjde na sto milionů korun.



- První vodovod v Třebíči vznikl v roce 1888, kdy čerpal vodu z rybníka Baba.



- Ve 40. létech 20. století do Třebíče přivedli vodu z Heralticka. Z tehdejšího vodojemu na Kostelíčku u Třebíč je nyní rozhledna.