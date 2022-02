Ve Štěměchách vyroste nový hostinec, těší se na něj turisté

Ten dům znal důvěrně asi každý, kdo někdy jel z Telče do Třebíče. Ve Štěměchách totiž musel vždy dávat pozor, aby nenarazil do jeho rohu. Dům totiž vyloženě vyčníval do frekventované silnice první třídy. Nyní zde už nestojí, obec na jeho místě plánuje postavit hospodu.

Bourání starého hostince ve Štěměchách. | Foto: obec Štěměchy

Hostinec býval i v původním stavení. Vedení obce jej chtělo opravit, ale od záměru ustoupilo. „Říkali jsme si, že je to historická budova a byla by jí škoda. Jenže dům byl ve strašném stavu, chátral, byl provlhlý, prolezlý dřevomorkou. Nakonec jsme tedy přistoupili na demolici, na kterou jsme dostali i dotaci ministerstva pro místní rozvoj,“ uvedla starostka Štěměch Zuzana Svobodová. Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník Nová hospoda využije stávajícího místa. Obec v ní plánuje také ubytování pro turisty. „Místo je to pěkné, u silnice a na trase není žádná dobrá restaurace. Navíc je hned vedle ní dětské hřiště, tak si tu turisté mohou dát jídlo a děti si pohrát,“ doplnila Svobodová. Podle ní ve Štěměchách o turisty nouzi nemají. Nedaleko odtud se tyčí nejvyšší kopec Třebíčska Mařenku, jejíž rozhledna láká turisty v každou roční dobu. To potvrzuje i František Novotný z Třebíče. VIDEO: Pravěk v Třebíči. Archeologové nalézají artefakty z doby kamenné „Na Mařenku jezdíme s dětmi poměrně dost, je to pěkná procházka, děti to tam mají rády, i když v poslední době tam značně ubylo lesů. Často jsme si s manželkou říkali, že nějaký bufet či restaurace by se tam hodily. Bude-li tedy nějaký takový podnik ve Štěměchách, rádi jej budeme využívat,“ zamyslel se Novotný.

