Školské odbory připravují na konec listopadu stávku proti škrtům ve školství. Ředitelé škol ale k této akci nemají žádné informace.

Až v pondělí 27. listopadu vypukne celostátní stávka školských odborů, na Třebíčsku zřejmě nepůjdou všechny školy v jednom šiku. Do protestu proti škrtům ve školství se přitom podle školských odborů mají zapojit mateřské, základní i střední školy.

„Včera jsme o tom měli debatu a rozhodovali se, zda jít do hodinové, nebo celodenní stávky. Nakonec jsme zvolili celodenní variantu. Zatím je to ale ve fázi příprav, podrobnější informace budeme mít během týdne či deseti dnů,“ informoval za odbory vysočinský předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Josef Bobek, který zároveň pracuje jako učitel na třebíčské střední průmyslové škole.

Ne všichni lidé nevnímají stávku úplně pozitivně. „O stávce jsem se doslechl, ale vlastně nevím, proč stávkují učitelé. Rozuměl bych protestu těch nepedagogických pracovníků. V televizních zprávách mluvila kuchařka ze školní jídelny, která prý má čtyřiadvacet tisíc hrubého, to by se samozřejmě změnit mělo. Ale pokud vím, tak učitelé mají záruku 130 procent průměrné mzdy,“ podivil se Ondřej Stárek z Třebíče.

„Určitě by ta stávka ale neměla být taková, že si rodiče budou muset třeba brát volno, aby děti ohlídali. To by asi k ničemu nevedlo. Nicméně podrobnosti o ní nevím, tak to nemohu příliš posoudit," dodal Stárek.

Ani sami ředitelé škol o stávce zatím pořádně nevědí. Předpokládají také, že příliš výrazné protesty ze strany pracovníků nebudou. „Ani jsem debatu o stávce nepostřehl. Z pracovníků mi také nikdo neříkal, že by se do ní chtěl zapojit. Takže předpokládám, že ten den budeme fungovat úplně normálně,“ sdělil ředitel třebíčské mateřské školy v Okružní ulici Vojtěch Široký.

Ředitel třebíčské základní školy a mateřské školy Bartuškova Leoš Šeda sdělil, že u nich na škole odbory nejsou. „Pokud za mnou ale přijde někdo z učitelů, že chce stávkovat, má na to právo a bránit mu samozřejmě nebudu. Budu postupovat přesně podle zákona. Za dotyčného se bude suplovat, on sám bude mít omluvenou absenci, ale nedostane ten den zaplaceno. Celoškolsky ale rozhodně nic nechystáme,“ prohlásil Šeda.

Ten zároveň dodal, že o stávce má také jen velmi kusé informace. „S námi vlastně nikdo ani nekomunikuje. Dřív nám aspoň něco přišlo do mailu. Shodou okolností jsme dnes ráno měli zasedání žákovského parlamentu, kde vybraní zástupci tříd tlumočí za své spolužáky různé návrhy a kde zase my učitelé říkáme, co trápí nás jako školu. Děti se mě na zasedání také ptaly, zda budeme stávkovat. Já včera nesledoval zprávy, kde se o tom mluvilo. Tak jsem žákům řekl, že o tom možná vědí i víc než já,“ doplnil Šeda.

