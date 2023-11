V mateřince Kaštánek zjevně není živá duše. Zato na vedlejší Masaryčce je živo na první pohled až příliš. „Zatím jsme hráli hry, tancovali jsme, pak jsme měli opičí dráhu a teď hrajeme sochy. To znamená, že hudba přestane hrát a všichni jakoby zkamení,“ popisují rozjuchané deváťačky. „Moc nás to s těmi malými dětmi baví, je to zábava,“ dodávají.

ZŠ TGM totiž ke stávce přistoupila poněkud netradičně. Zavření školy by mohlo například způsobit komplikace rodičům, a tak vedení uspořádalo takzvaný projektový den. „Projekty jsme dělali už dřív, covid to ale zpřetrhal. Sedmáci a osmáci si tehdy vzali k sobě na jeden den prvňáčky a druháčky a společně třeba počítali. Malé děti tak poznaly prostředí, kam za pár let přijdou, ty velké se na malé začaly dívat úplně jiným pohledem. Díky tomu jsme třeba neřešili žádnou šikanu. Nyní se k tomu vracíme. Ten den tedy nebude proflákaný, všem něco přinese,“ vysvětluje ředitel školy Martin Hlávka.

Děti ale neřádí jen v tělocvičně. V učebnách například zápolí s hlavolamy. „To mě ale moc nebaví. Raději bych šel s deváťáky na tělocvik,“ podotýká druhák Dominik.

Naopak vedle sedící Alisa a Niki jsou nadšené. Pod rukama se jim míhají různé tvary, které vkládají do připravených obrazců. „Jsou fakt šikovné,“ chválí je deváťačka Lucie.

Trochu jiný program mají páťáci, kteří jsou věkově přesně mezi mladšími a staršími dětmi. Ti žádné spolužáky z jiných tříd k ruce nemají. Zato pro dnešek dostali jinou paní učitelku. „Já učím na druhém stupni. Už jsem za nimi párkrát ale byla, takže se trochu známe. Dnes máme jako téma pohádky. V každém tvrzení je nějaká chyba. To tvrzení přečtou a zkusí opravit,“ vykládá paní učitelka, zatímco páťáci luští křížovku, kde se to hemží trpaslíkem s pěti hlavami, Zelenou Karkulkou a jedenácti měsíčky.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Žáci druhého stupně se dnes částečně učí, poslední dvě hodiny však budou mít speciální. „Popovídáme si s nimi, co je to HDP, DPH, daně, kde se berou a na co se používají. Apelujeme i na to, že z daní rodičů vznikají platy pro školství, provoz, pomůcky. Myšlenka je tedy taková, aby si děti uvědomily, že nemají rýt kružítkem do lavic a naopak se mají starat o učebnice, protože jsou to věci z daní, které odvádějí státu jejich rodiče,“ objasňuje ředitel Hlávka, jenž doplňuje, že ve stávce jde v jeho škole zejména o platy nepedagogických pracovníků. „Vždyť školník má i s příplatky nějakých čtyřiadvacet tisíc čistého,“ krčí rameny ředitel.

Zcela zavřené jsou v Třebíči například obchodní akademie či základní škola Týnská. Obchodní akademie působí podobně potemnělým dojmem jako mateřská škola Kaštánek, u Týnské jsou ale přece jen nějaké známky života. Několik jejích žáků využilo nejen volného dne, ale hlavně napadaného sněhu. A tak nedaleko Týnské jezdí na pekáčích a bobech.

Opuštěně vypadá i třebíčská průmyslová škola, je to ale jen zdání. Ta totiž ke stávce přistoupila tak, že pro žáky připravila alespoň konzultace. Jakýkoli student tak může volna využít k individuální výuce. „Teď tu mám dva třeťáky a jednu prvačku. Třeťáci mají matematiku a počítají hyperboly, prvačka má fyziku a jako téma má zrychlení,“ ukazuje učitelka Pavla Baštová.

Ani na Střední průmyslové škole Třebíč tak není den věnovaný stávce zcela ztracený.