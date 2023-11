Školské odbory vyhlásily na pondělí sedmadvacátého listopadu stávku mateřských, základních a středních škol . Neznamená to však, že by se k ní připojili všichni učitelé i nepedagogičtí pracovníci. Například v Třebíči bude podle zatím dostupných informací stávkovat jen menší část z nich.

Stávka škol 2023 tak naplno postihne rodiče žáků základní školy Týnská, která má jednadvacet tříd. „Škola bude zcela zavřená. Stávkovat budou všichni zaměstnanci. Tedy učitelé, družina i školní jídelna. Zrovna píšu dopis rodičům, které o této situaci chci plně informovat,“ sdělil ředitel Petr Volf.

Výuku částečně omezí i na třebíčské ZŠ TGM. „Stávkovat budou učitelé prvního stupně a školní družiny. Malým dětem zajistíme na ten den program. Děti z druhého stupně se budou učit stejně jako vždy,“ vysvětlil ředitel Martin Hlávka, který zároveň upozornil, že pro starší děti připraví učitelé na pátou a šestou vyučovací hodinu besedu. „Tam jim vysvětlíme, proč se stávkuje a z čeho se vlastně školství financuje. Aby si uvědomily, že jejich rodiče platí daně, a když žák něco zničí, vlastně to nepřímo zaplatí jeho rodiče,“ doplnil ředitel.

Na ZŠ TGM také odpadne odpolední vyučování, které bývá po čtrnácté hodině. „To se ale týká jen dvou tříd. Družina poběží do půl druhé. Rodičům tedy nechceme působit nějaké problémy, chceme prostě upozornit na situaci ve školství,“ dodal Hlávka, na jehož školu chodí přes pět set dětí.

Nebudou obědy

Z mateřských škol budou v Třebíči stávkovat Kaštánek, Cyrilometodějská, U Obůrky a částečně také Duha. „Zavřeme kompletně. Rodiče už jsme na to upozornili, jejich reakce byla chápavá. Někteří dokonce nabídli, že mohou pohlídat děti těm rodičům, kterým by uzavření školky mohlo způsobit nějaké komplikace,“ sdělila ředitelka Kaštánku Simona Kohoutová.

Stávka škol 2023 postihne například i Střední průmyslovou školu Třebíč, zavře ale třeba také ZŠ Havlíčkova v Moravských Budějovicích. „Většina zaměstnanců jde do stávky a my bychom nebyli schopni zajistit výuku. Učit se tedy nebude, v provozu nebude ani jídelna. Rodiče už jsme o tom informovali,“ uvedl ředitel Zdeněk Chroust.

Nedaleké Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice se ke stávce hlásí jen zčásti. „Stávkovat budou jen nepedagogičtí zaměstnanci. Znamená to tedy, že nebude zajištěn oběd. Žákům proto necháme připravit balíčky,“ informoval ředitel František Dubský.

Naopak Gymnázium Třebíč nezvyklá situace skoro nepostihne. „Stávka škol se nás téměř netýká. Máme pětapadesát zaměstnanců, z nichž se ke stávce připojí dva,“ podotkla ředitelka Alice Burešová.

A jsou i školy, které o stávku prakticky neprojevily zájem. „U nás odbory nemáme, nicméně o stávce škol samozřejmě všichni zaměstnanci vědí. Obcházel jsem je, ptal jsem se, zda chtějí do stávky vstoupit, abych věděl, jak mám připravit výuku. Ale nikdo nechtěl,“ sdělil ředitel třebíčské ZŠ Kpt. Jaroše Karel Dolák. „Já osobně jsem už několik stávek zažil, ale jimi se nikdy nic moc nevyřešilo. My se zkrátka musíme snažit o to, abychom dětem zajistili kvalitní vzdělání. To, že má stát ekonomické problémy, víme, ale ty je potřeba řešit na jiné úrovni než stávkou,“ zamyslel se Dolák.

