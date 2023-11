Po celé zemi vypovídají lékaři v nemocnicích přesčasy. Třebíčská nemocnice nebude výjimkou. Od prvního prosince tak může dojít k omezení ambulantní péče či prodloužení čekacích dob na odborných pracovištích. „Vypověděla je většina z nás, já taky. Těžko říct, jak to bude do budoucna. Otázkou totiž je, jak bude reagovat vláda. Musím se přiznat, že já osobně nejsem příliš velký optimista. Nemyslím si, že by se to vyřešilo třeba během měsíce. Ale většina kolegů, se kterými jsem se o tom bavil, doufá, že to bude v lednu vyřešené,“ podotkl mladý lékař Jakub Došek, který už dva roky pracuje na chirurgii.

Třebíčští lékaři se přidali k protestu, nemocnice od prosince omezí péči

Omezení mají zasáhnout prakticky všechna oddělení. „Počet lékařů v běžné pracovní době bude výrazně snížen na většině oddělení, v ambulancích i radiodiagnostickém pracovišti. Tedy rentgenu, ultrazvuku, CT či magnetické rezonance. To bude mít za následek delší čekací lhůty, neboť prioritní bude zajištění péče o pacienty v ohrožení života,“ sdělila mluvčí nemocnice Jitka Mácová s tím, že do akce se ze 193 lékařů, kteří v nemocnici pracují, zapojí zhruba čtyřicet procent.