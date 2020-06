Zájem stavět na vesnicích či v menších městech na Třebíčsku je stále obrovský. Zejména jde o obce v rozumné vzdálenosti od Třebíče, jaderné elektrárny či náměšťského vojenského letiště. Jakmile se lidé dozvědí, že někde obecní úřady připravují prodej zasíťovaných parcel, starostům se rozdrnčí telefony.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Stejně tak se ale zájemci odjinud pravidelně ptají, i když informace o možném prodeji stavebních pozemků nikde nefiguruje. „Nedávno jsme prodávali šest parcel. Do tří týdnů byly pryč, cena čtyři sta korun za metr čtvereční. Jeden si vzali Čáslavičáci, zbytek jsou kupci z Třebíče,“ prozradil starosta Čáslavic Pavel Vařbuchta. „Máme komplet občanskou vybavenost, v Třebíči by to koupili mnohem dráž, tak přišli k nám,“ poznamenal. Vesnice šestnáct kilometrů od Třebíče už má plán na síťování dalších jedenácti parcel. V roce 2022 by mohly být k mání.