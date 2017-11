Stavba obchvatu Jaroměřic je v nedohlednu. A to se mělo příští rok stavět

Jaroměřice nad Rokytnou – Mělo by se v ideálním případě začít stavět příští rok. Jenže příprava jaroměřického obchvatu zatím troskotá na výkupech pozemků a navíc je část místních stále proti. Vadí jim řada věcí, například že nová trasa sice odvede určité procento dopravy z centra čtyřtisícového města, ovšem „překlopí“ ji příliš blízko zastavěné zóny. Jinak řečeno – jedné skupině obyvatel se uleví, aby se jiné přitížilo.

„Lidi se nehrnou prodat pozemky, cena 200 korun za metr mnohým nepřipadá natolik výborná, aby do toho šli. Dále chybí záruka, že se postaví protihluková zeď. A podle dostupných informací má dojít k bourání chaty, ve které celoročně bydlí pan Mansfeld, protože jeho pozemky budou pro obchvat potřeba,“ sdělil místní Jaroslav Vysoký, který vystupuje za početnou skupinu odpůrců stavby.

Investorem, který je zodpovědný i za projekt, je kraj, obchvat se stane součástí krajské silnice II/360 a má stát okolo půl miliardy korun. Jaroměřičtí po obchvatu volají roky, těžká doprava směr Znojmo tam jezdí centrem okolo zámku.

Krajská mluvčí Jitka Svatošová přiznala, že je zatím vykoupeno teprve deset procent pozemků.

Projekt ještě nemá územní rozhodnutí, tedy nemá razítka pro to, jak má být silnice umístěná v krajině. Nejen bez vykoupených pozemků se nepohne směrem ke stavebnímu povolení.

Stále se řeší připomínky. Zrovna v současnosti si hejtmanství a město Jaroměřice vyjasňují, jak bude napojená průmyslová zóna u Popovic a kudy převést cyklisty a pěší ze sousední vsi Bohušice. Městská rada už zastupitelstvu doporučila pro každou situaci jednu variantu z těch, které kraj nabízí.

Zastupitelstvo zasedá ve středu 22 listopadu. Na pondělí 20. listopadu radnice přichystala veřejnou besedu. Uskuteční se od 17.30 hodin v prostorách městského úřadu. „Budeme tam chtít o obchvatu diskutovat,“ avizoval už Jaroslav Vysoký.

Zaráží ho například, že městská rada doporučuje zastupitelům tu ze tří variant stezek pro pěší a cyklisty z Bohušic, která jako jediná vyžaduje podle toho, co je uvedeno v krajských materiálech, bourání Mansfeldova obydlí. Vysoký je přesvědčený, že město by se mělo svých občanů zastávat.

Pro upřesnění – podle vypracované studie se nabízí nadchod nad novou silnicí, podchod a v nejlevnější variantě právě stezka přes Mansfeldovy pozemky.

„Přiklonili jsme se k nejlevnější variantě, ustoupili jsme tlaku kraje, který nám vysvětlil, že pro získání dotací je nutné stavbu držet v rozumných cenových parametrech,“ hájí stanovisko rady jaroměřický starosta Jaroslav Soukup ČSSD).

„Podchod i nadchod jsou příliš drahé fantasmagorie, jaké nemají ani ve velkých městech. Osobně jsem přesvědčen, že se pan Mansfeld nakonec nebude muset stěhovat, protože projektanti naprojektují trasu tři metry širokou, to tam ale nebude potřeba. Myslím, že bude stačit úzká ulička, něco jako vyšlapaná stezka,“ naznačil Soukup. „A pořád silnice bude deset metrů od chaty,“ dodal.

Podle cenových kalkulací kraje by nadchod vyšel na 14 milionů, podchod na 13,6 milionu, stezka včetně třímilionového odstupného pro Mansfeldovy na šest milionů korun.

K nejlevnější variantě se radní přiklonili taky u obslužné komunikace, která napojí průmyslovou zónu. Půjde o jednopruhovou silnici s jednou výhybnou – místem, kde si projíždějící náklaďáky uhnou.

„Napojí se na silnici od Bohušic, která ústí do obchvatu. Uleví se tak Sokolské ulici v Jaroměřicích, kudy by jinak velká vozidla směrem na Popovice jezdila,“ vysvětlil starosta Soukup.

A jak to bude s protihlukovou stěnou, která v projektu není a místní z řad odpůrců projektu ji žádají, když podle zjištění Jaroslava Vysokého povede frekventovaná trasa na Znojmo krom Mansfeldových někde jen sto metrů od obydlené zóny?

„Na základě požadavků krajské hygieny probíhá aktuální vyhodnocování hluku v dané oblasti. Následně bude zpracována nová akustická studie a vše bude konzultováno s hygieniky. Z těchto výsledků vyplynou protihluková opatření,“ sdělila krajská mluvčí Svatošová.

V dřívějších dobách se mluvilo o tom, že nový obchvat bude začínat ve směru od Třebíče už v zatáčce za Štěpánovicemi, kde se odbočuje do Vacenovic. Řidiči by tam jeli rovno, využily by se i obecní cesty.

Nyní je na stole varianta, kdy nový úsek začne o 400 metrů blíž k Jaroměřicím – v poslední zatáčce. Působí to nelogicky, protože oněch 400 metrů nechal kraj nedávno za několik milionů spravit tak, že je silnice úzká. Navíc zatáčka je poměrně ostrá.

„Trasa obchvatu je v souladu s územním plánem Jaroměřic. Celá křižovatka (v ostré zatáčce – pozn. red.) bude upravena. Bude zlepšen poloměr oblouku,“ reagovala mluvčí Svatošová.