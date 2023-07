Dočasně žije v ulici Veleslavínova, která sousedí s ulicí K Ráji, Miloslav Klempar. „Říkají nám, že všechno stihnou dokončit do října, ale už nezmiňují, kterého roku to bude,“ zmínil v nadsázce Klempar a dodal, že kvůli stavbě čelí větší prašnosti a hlasitosti. „Na druhou stranu chápu, že je nutnost to dodělat. Snad nás tady jen kvůli uzavírce kompletně nezamknou a budeme mít možnost vyjet. I když by to mělo být o dvě stě metrů delší. Srpen nebude žádná sranda,“ uvedl Klempar.

Uzavírka potrvá od úterý 1. srpna do konce měsíce. Kompletně uzavře ulici K Ráji od křižovatky s ulicí Nábřežní po po křižovatku s ulicí K Modřínům. Tam už silničáři položili nový asfalt. Průjezd uzavírkou bude možný pouze do přilehlých ulic z ulice Veleslavínova. Mezi další ulice patří Revoluční, Luční a Vrchlického. Zároveň už je možný průjezd z Jaroměřic do obce Lipník.

Stavbyvedoucí Petr Klapal Deníku řekl, že nejobtížnější a nejdelší jsou práce na mostě. „Potřebuje totiž technologické přestávky. Pokud nastanou nějakého nepředvídatelné problémy, tak je vyřešíme s projektantem. Zatím se nám to vždycky podařilo. A na nic zásadního jsme nenarazili.,“ popsal s tím, že dostávají i stížnosti od řidičů. „Postupně se to nicméně zlepšuje. Pochopili, že se musí podřídit stavbě a že to jinak nejde. Jakmile se něco buduje, tak to nejde jinak,“ sdělil.

Pokud by uzavírka po celý srpen nebyla, tak by podle stavbyvedoucího nešlo silnici s mostem dokončit. „Musí to být, jinak bychom nebyli schopní tu část udělat. Počítám, že se odezva místních opět zvýší. Holt se domů na nějakou s autem nedostanou. Já jim v tom nedokážu příliš pomoci. Jinak to prostě nešlo,“ přiblížil Klapal a doplnil, že se snaží držet harmonogramu.

Pod stavbou protéká Štěpánovický potok. Jestli na něj nemá stavbu mostu vliv, pravidelně kontrolují rybáři. Podle předsedy jaroměřického spolku Moravského rybářského svazu Bohumíra Hartmanna je stav v pořádku, ačkoli se nemůže rovnat bývalé slávě. „Dříve to býval skutečný potok, byl rozsáhlý. Teď už je to spíš takový malý potůček. Kvůli stavbě tam dali roury, aby tudy mohl protékat. A to je dobře, úplně to stačí, aby mohl téct dál,“ ujistil rybář.