Celkem čtrnáct sociálních a jedenáct startovacích bytů čeká na své první obyvatele v nově postaveném domě v třebíčské Modřínové ulici. Pravidla pro přidělování sociálních bytů jsou pro tento dům specifická. Budou se lišit od nynějších podmínek a se žádostí o byty pomohou úředníci na třebíčské radnici. Startovací byty mají podmínky pro přidělení jednodušší.

Startovací byt může nájemník využívat pět let. „První dva roky bydlí za čtyřicet korun za metr čtvereční, další rok za šedesát korun a poslední dva roky za osmdesát korun. Po pěti letech už nájemníci nemají nárok v tomto bytě pokračovat. Dál už si musí najít vlastní bydlení,“ objasnil starosta Pavel Pacal.

Bytový dům se sociálními a startovacími byty dokončí město Třebíč v lednu

Tato pravidla jsou stejná i pro jiné startovací byty ve městě a platí již několik let. „Je zde podmínka věku uchazeče, podmínka trvalého bydliště na území města a další věci. Tak to funguje už pro stávající startovací byty. Ty byly ale dosud rozeseté po celém městě. Některé jsou třeba v domech Na Kopcích, několik jich je například v Subakově ulici. Dům v Modřínové ulici bude ale do budoucna jediným případem, kdy máme startovacích bytů větší množství pohromadě,“ upřesnil starosta.

