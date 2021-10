/FOTO/ Kdysi dávno zde bydlel poštmistr, později zde bývalo zdravotnické středisko nebo obecní úřad. A nyní zde budou žít mladé rodiny. Rozlehlá vila v Okříškách nedaleko nádraží po dlouhé době znovu ožije.

Starou poštmistrovu vilu proměňují v Okříškách na bytový dům | Foto: Deník/Milan Krčmář

Mládí je naše budoucnost, řekli si v Okříškách a pustili se do rekonstrukce velké vily na Nádražní ulici. Nově zde vznikne šest rozlehlých bytů a jedna garsonka. Podle starosty městyse Zdeňka Ryšavého se do nich jejich noví obyvatelé nastěhují příští rok na jaře. „Budova pochází z 19. století. Přesné datum jejího vzniku neznáme, ale zachycuje ji pohlednice z roku 1899. Tehdy zde byla pošta, kde zároveň bydlel poštmistr. Později tam bylo zdravotní středisko a tehdejší obecní úřad. Středisko se přestěhovalo už dávno, obecní úřad, nyní úřad městyse, od roku 2009 sídlí na zámku. Vila tedy byla prázdná a my uvažovali, co s ní,“ popsal starosta.