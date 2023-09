„Chci pomoct manželovi v naší rodinné firmě. Koupili jsme nové sídlo, kam se budeme i se zaměstnanci stěhovat. Bude to hodně náročné. Zvažovala jsem to delší dobu, ale kdybych zůstala v čele obce, nemohla bych dělat pořádně ani starostku, ani bych pořádně nemohla manželovi pomáhat,“ vysvětlila důvod náhlého odchodu Hůlková.

Ta do funkce číměřské starostky nastoupila před jedenácti lety, v polovině volebního období. „Tehdy byla Číměř neupravená, rozhádaná obec. Za největší úspěch z té osobní roviny proto považuji, že se podařilo obyvatele zase stmelit. Všichni jsme si začali pomáhat navzájem a Číměř začala opět vzkvétat. Kdykoli jsem něco potřebovala, lidé v obci mi vyšli vstříc, protože viděli, že to dělají pro Číměř a že to má smysl,“ podotkla starostka.

V Číměři mají obecní včely, historicky první med dostali obyvatelé obce

Úspěchem obce bylo podle ní vykoupení areálu bývalého zemědělského družstva. „Tam jsme připravili parcely pro nové rodinné domy. Jsme rádi, že jsme je mohli nabídnout místním, zůstávají tu mladí a zakládají rodiny. Z toho důvodu teď připravujeme i vznik dětské skupiny, dětí je zkrátka hodně,“ sdělila Hůlková.

Ta pracovala pro obec coby uvolněná starostka, tedy na plný úvazek. Rezignuje k 26. září, přičemž o den později se v Číměři koná zastupitelstvo, které zvolí nového starostu či starostku. Hůlková však členem zastupitelstva zůstane. Sama ale říká, že jen řadovým, necílí ani na pozici místostarostky. Chce se věnovat rodinné firmě. „A také vnoučkovi Adámkovi, který se narodil teprve nedávno,“ doplnila starostka.