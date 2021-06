Už půl roku jste zároveň neuvolněným starostou i krajským radním. Jak tyto dvě funkce stíháte?

Občas to je náročné, ale náš pan místostarosta je už v důchodu, takže mě v několika věcech případně zastoupí. Navíc naše paní účetní pracuje na celý úvazek, takže je na úřadě pořád a je připravená také pomoci. Je to složitější, ale domluvili jsme se, že toto volební období v tomto režimu dojedu.

Pak už nebudete kandidovat?

To ano, protože přeci jen to bude už osmadvacet let, co jsem politicky aktivní, strávil jsem tam veškerý produktivní život a myslím si, že mám co říct. Nastoupil jsem v devětadvaceti letech a poprvé jsem kandidovat dokonce už v pětadvaceti, takže bych nechtěl úplně odejít. Nicméně o post starosty už usilovat nebudu, ten je čas předat mladším.

Máte už nějaký tip na svého nástupce?

Máme v zastupitelstvu jednoho mladého šikovného muže, tak věřím, že to bude právě on. Záleží ale na voličích. Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Kdybyste se dnes rozhodoval znovu, vybral byste si stejnou cestu jako před půl rokem?

S největší pravděpodobností ano. Do poslední vteřiny jsem netušil, zda se skutečně dostanu do krajského zastupitelstva, protože se to pořád měnilo, ale počítal jsem se vším. Hovořili jsme o tom i na obecním zastupitelstvu a právě tam jsme se domluvili, že budu neuvolněným starostou.

Takže byste neměnil.

Ne, ostatně kvůli tomu jsme i založili v roce 2012 hnutí Starostové pro občany (STO). Dnes se často řeší problémy malých obcí a já mám možnost je na kraji zastupovat. Z Jemnicka a Moravskobudějovicka byli kolegové maximálně v krajském zastupitelstvu, v posledních letech ani to ne. Mám co říct a vím, co těmto obcím schází. Často se mě novináři ptají, co tam teď jako radní postavím první, ale já nepotřebuji nic stavět. Chci především představit to, jak tam žijeme a co potřebujeme. Jinak se žije v obcích kolem bývalých okresních měst a jinak u nás na rozhraní tří krajů a na hranici s Rakouskem.

Dají se vaše zkušenosti z kraje přenést i na obec a obráceně?

Určitě. Svou roli hraje dlouhodobá zkušenost v politice. S kolegy jsme na kraj přišli jako čtyři starostové, i když oni jsou z větších měst, takže víme, jaká témata obce pálí nejvíce. Navíc komunální zkušenost je pro mou funkci dobrá, mám na starosti majetek, takže je to dost podobné té obci. Jen ve větším rozsahu.

Karel Janoušek



* narodil se v roce 1965 v Dačicích

* je ženatý, má dvě děti

* starostou Police je od roku 1994

* zároveň je i krajský radní pro oblast majetku

* mezi jeho zájmy patří hudba

A v čem je to naopak jiné?

Na obci, když něco rozhodnete, dostanete zpětnou vazbu od občanů takřka okamžitě. Tady to trvá trochu déle. (směje se)

Dokázal byste jmenovat jeden krajský a jeden obecní projekt, u kterého jste stál, na nějž jste nejvíce hrdý?

Když začnu krajem, tak je to informační systém obcím, který jsme nedávno zavedli a na kterém jsem se podílel. Starostové tam najdou všechny potřebné informace, usnesení rady i zastupitelstva kraje a vše, co se týká jich i jejich obcí. Nebude to ale jen pro ně, využijí ho třeba i spolky, účetní a podobně. To nám jako starostům chybělo, protože zejména ti malí, neuvolnění nemají čas večer vyhledávat, do kdy a kam musíme něco nového předložit a co se na kraji schválilo.

To napadlo přímo vás?

Ano, po tom jsme dlouhodobě volali. Nějaký podobný systém mi chyběl celých sedmadvacet let a tajně jsem po něm toužil. Starosta většího města má na všechno potřebné několik dalších lidí a odborů, ale na vesnici, která má pár set obyvatel jako třeba Police, je na to člověk mnohdy sám.

A co se týká obecních projektů?

Tam jsem hrdý na všechno, co je pro občany důležité a co využívají. Podporujeme služby, jako je třeba obchod, školka, škola, pošta. Mimochodem poštu se nám podařilo prozatím zachovat, jinde ji bohužel dávno zrušili. Máme šest aktivních spolků, což je na vesničku naší velikosti také skvělé. Povedlo se nám společně se sousední obcí Kostníky vybudovat vodovod, letos v lednu jsme zkolaudovali druhý vrt, opravili jsme chodníky i silnice a postupně rekonstruujeme školu a školku a oživujeme zámek.

Ten ale zpočátku budil emoce, pokud se nemýlím…

Objevilo se pár negativních názorů, protože je poměrně složité takovouto budovu udržet. Získáváme ale dotace z několika míst a povedlo se nám ho celkem stabilizovat. Vytvořili jsme tam tři muzea, prohlídkovou trasu, revitalizovali jsme park. Myslím si, že jsou za námi vidět výsledky. Jen za loňskou sezonu k nám zavítalo přes čtyři a půl tisíce turistů.(usmívá se)

Kde se vidíte za deset let?

V Polici. Ne však na úřadě, ale doma na zahradě, kde se budu bavit s vnoučaty. Možná nevypadám, ale už hodně pamatuji, a za deset let ze mě bude důchodce. (směje se) Nicméně do té doby bych chtěl v politice ještě něco stihnout. I když se na kraji už pomalu rozkoukávám, jedno volební období je málo, takže kdybych mandát ještě jednou obhájil, bylo by to skvělé.